Под вечер россия атаковала Украину дронами: есть сбития в некоторых регионах

Силы ПВО сбивают дроны и не дают им долететь до целей

Вечером 28 декабря россияне атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Шахед". Взрывы прозвучали в Днепропетровской области, а также беспилотники заметили на юге Украины.

Как сообщили в Воздушном командовании "Восток", в небе над Днепропетровской областью силам ПВО удалось сбить пять "Шахедов".

"На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены пять БПЛА противника (предположительно Шахеды)", — сказано в сообщении.

А глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о том, что над Николаевской областью в районе Первомайска были замечены два БПЛА по направлению Умани, кроме того под угрозой обстрела Одесса.

"Много сбитий везде (по Украине). 7 мин назад пролетело 2 мопеда мимо Первомайска в сторону Умани. На радаре видно не было", — уточнил Виталий Ким в 22:04.

В Telegram-каналах Харькова и области сообщают, что над регионом кружит несколько БПЛА. Местные жители слышат в небе характерный звук, похожий на езду мопеда. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город второй раз за сутки подвергается атаке россиян. Предположительно, они запустили "Шахеды", чтобы ударить по объекту критической инфраструктуры.

В Николаевской области тоже сообщают о звуках дронов. Предварительно, их слышали в Баштанском районе, Очакове и над курортным поселком Коблево, что на границе с Одесской областью.

Всего, по неподтверженной ифнормации, было запущено около 20 дронов.

По информации из открытых источников известно о сбитии 15 дронов, сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Над Харьковщиной сбито ~4 БпЛА.

Над Николаевщиной сбито около 4 БпЛА.

Над Запорожьем сбито ~2 БпЛА.

Над Днепропетровщиной сбито 5 БипЛА "Шахид"

Ранее мы рассказывали о том, что Украина начнет производство ударных дронов, которые будут сбивать БПЛА россиян. Это может изменить ситуацию на фронте.