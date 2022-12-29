Враг может готовиться к нападению на Луганщине: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты накапливают силы в двух областях Украины

Российское наступление на Бахмут могло уже достичь кульминации, но это не означает, что атаки сойдут на нет. Они могут занять оборонительную позицию или продолжать агрессивные атаки. Они могут атаковать отрядами, но эти наступления вряд ли приведут к успеху.

Такое мнение высказано в отчете Института изучения войны. Также в ISW считают, что россия готовится к неким "решительным действиям" в Луганской области. Они продолжают скапливать там силы и технику. В районе Кременной украинские силы продолжают контрнаступательные операции, враг хочет их остановить и вернуть утраченные позиции.

В Херсонской и Запорожской областях продолжается ротация войск и подготовка к обороне. Одновременно с тем снижается вероятность наступления врага зимой на этом направлении.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские силы продолжают контрнаступательные операции в направлении Кременной. Украинские военные могли продвинуться к Диброве в 5 км от города. Враг атакует, пытаясь вернуть утраченные позиции к северо-западу от Кременной, а также к югу — в районе Белогоровки. Накопление техники и сил на этом направлении может указывать как на подготовку к атаке, так и готовность к активным оборонительным операциям. Ранее в ISW прогнозировали подготовку к наступлению.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области продолжаются наступательные операции врага в районе Бахмута. Украинские войска отражают атаки к северо-востоку, юго-западе и в самом Бахмуте. В районе Соледара усилились атаки врага. Также продолжается наступление в районе Авдеевки и западной части Донецкой области.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты постоянно проводят ротацию и меняют позиции, надеясь компенсировать последствия украинских ударов. На Запорожском направлении они могут создавать новые боевые подразделения, но они могут носить оборонительный характер. Украинские военные продолжают атаки по позициям и местам сосредоточения врага в тылу в Херсонской и Запорожской области.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению военного эксперта Украине нужны беспилотники и дальнобойное оружие, чтобы сдерживать россию. Наращивание военной и технической помощи со стороны союзников является важной предпосылкой окончания войны в 2023 году.