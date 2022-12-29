Ракетная угроза стала более серьезной: враг увеличил количество кораблей в Черном море

оккупанты, вероятно, подготовили к пуску несколько десятков снарядов

Российские военные в очередной раз устраивают провокации в акватории Черного моря. Утром 29 декабря, во время объявления масштабной воздушной тревоги, они начали выводить на боевое дежурство дополнительные ракетоносители. По состоянию на 7 часов утра их количество уже равнялось трем.

Больше деталей в своем Telegram-канале раскрыл спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он подчеркнул, что в зоне ответственности его ОК сейчас серьезная ракетная опасность, поэтому следует выполнять все правила поведения во время воздушной тревоги.

В настоящее время в Черном море находится три ракетоносителя. Двое из них надводные, еще один подводный. Общее количество ракет, которое они могут выпустить по мирным городам Украины, составляет 20.

Кроме этого, вблизи украинских границ зафиксирована активность стратегической авиации врага. Это еще один лишний повод находиться в безопасном месте или специальном укрытии.

Напомним, что украинцев ранее предупреждали о возможности новых полномасштабных ударов по стране в канун Нового года. Это связано с попыткой создать новую возможность психологического давления в праздничные дни.

Об этом говорил в очередном обращении и президент Владимир Зеленский. Политик убежден, что следующие несколько дней могут быть полны попыток нанести максимальный ущерб Украине со стороны россиян.