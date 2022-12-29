Ситуация зашла в тупик: Буданов о состоянии дел на фронте

Украине нужно оружие, чтобы переломить ситуацию

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов, недавно посетивший передовую в Бахмуте, считает, что война в Украине застопорилась. Ни наша страна, ни агрессор не могут добиться значительных успехов.

Об этом он рассказал в интервью BBC. Буданов акцентировал, что украинским силам не хватает вооружения для продвижения вперед.

Глава ГУР сказал, что украинские войска, как и российские, не могут победить на всех направлениях комплексно. Украине нужно более современное оружие. В то же время Буданов уверен, что Украина вернет себе все оккупированные территории, включая Крым, в пределах границ 1991 года.

Буданов также прокомментировал возможность пришествия со стороны Беларуси. По его мнению, это попытка отвлечь внимание от других частей фронта и стянуть войска на север Украины. "Пока я не вижу никаких признаков подготовки к вторжению в Киев или северные районы", — отметил глава разведки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в случае наступления со стороны Беларуси враги столкнутся с неожиданностями. Их пообещал глава сил обороны Киева.