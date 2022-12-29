Украинцы массово поддерживают "хлопки" на энергетической инфраструктуре рф (опрос)

Четверть опрошенных считают, что ВСУ не стоит наносить ответные удары

Почти 60% украинцев считают, что ВСУ тоже должны наносить массированные ответные удары по энергетической инфраструктуре российской федерации. Однозначно противного мнения придерживаются в семь раз меньшее число наших граждан.

Таковы данные социологического исследования, организованного компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology, проведенного 7-14 декабря 2022 г.

На вопрос "Должна ли Украина совершать массовые атаки энергетической инфраструктуры российской федерации?" 59,2% опрошенных ответили утвердительно, из них 41,5% выступают однозначно за атаки на инфраструктуру рф, 17,7% — скорее согласны. Однако четверть опрошенных против таких атак: 16,3% ответили "скорее нет", а 8,2% — однозначно против таких атак. Не ответили на вопрос 16,3% опрошенных.

На вопрос "Едины ли страны Запада в поддержке Украины?" 56,6% украинцев ответили утвердительно, из них 22,4% ответили однозначно да, 34,2% — скорее едины. 17,3% считают, что страны Запада скорее не едины в поддержке Украины, а 9,9% ответили, что однозначно не едины. Затруднились с ответом 16,2% респондентов.

Относительно вопроса "Удерживают ли западные партнеры Украину от определенных действий в отношении российской федерации", то треть опрошенных (33%) считают, что однозначно да, еще треть (32,7%), что скорее да. Однако 11,6% респондентов ответили, что скорее не сдерживают и 6,1% однозначно нет. Не ответили на вопрос 16,7% опрошенных.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 7-14 декабря 2022 г.

Присоединиться к онлайн-панели SunFlower Sociology и получать денежное вознаграждение за прохождение опросов можно по ссылке https://t.me/SFSociology_bot?start=xOsnO1

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group.

Напомним, сайт "Телеграф" опубликовал результаты соцопроса кого поддерживают и куда больше всего донатят украинцы.