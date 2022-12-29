Укр

Ситуация сложная: министр объяснил, внедрят ли аварийные отключения света после ударов рф

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Последствия одного из ударов рф по критической инфраструктуре Украины Новость обновлена 29 декабря 2022, 12:46
Последствия одного из ударов рф по критической инфраструктуре Украины

Украинцев снова ждут аварийные отключения света

В результате очередной массированной атаки россиян несколько объектов украинской энергетической инфраструктуры были повреждены. Самая сложная ситуация наблюдается на востоке страны, а также в Одесской и Киевской областях.

Об этом в четверг, 29 декабря, на своей официальной странице в соцсети сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, поблагодарив за отличную работу сил противовоздушной обороны страны.

Также он добавил, что из-за ряда повреждений, связанных с российскими ракетными ударами, по всей стране ожидаются аварийные отключения электроэнергии.

"Сегодня враг совершил очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Спасибо ПВО за отличную работу! К сожалению, есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут внедрены аварийные отключение света", — говорится в тексте публикации министра.

Кроме того, Галущенко добавил, что энергетики уже работают на местах повреждений и делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу электричества потребителям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне главная энергетическая компания страны "Укрэнерго" сообщила, что в регионах увеличился дефицит электроэнергии в системе. Это произошло из-за очередного обстрела россиянами газопровода на востоке, где было повреждено несколько блоков электростанций.

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#Украина #Обстрел #Повреждения #Энергетическая инфраструктура