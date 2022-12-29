Данилов сделал громкое заявление насчет украинской армии на территории россии

Данилов дал очередной повод россии для тревоги

Украинская армия для защиты своей территории будет делать всё, что необходимо и может оказаться там, где посчитает нужным. Даже несмотря на чью-то "раздраженность".

Так, отвечая на вопрос журналиста во время интервью изданию "Kyiv Post" о том, может ли украинская армия оказаться на территории россии для защиты нашей страны, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил утвердительно, подчеркнув, что ВСУ никого ни о чем спрашивать не будут в вопросах защиты государства.

"Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", — заявил Данилов.

Стоит отметить, что ранее Алексей Данилов заявлял, что россия должна прекратить существование как страна в нынешних границах.

Напомним, ранее мы писали о том, что Данилов оценил прогноз Буданова насчет конца войны, а также назвал новую угрозу.

Также мы сообщали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов дал мрачный прогноз по пожарам в россии, но в тоже время добавил, что не может рассказать, кто причастен к инцидентам.