"Такая красота, и такая боль”: в Украине погибла 28-летняя боевой медик

Боевой медик не только спасала побратимов, но и управляла ударными дронами

Ежедневно на фронте гибнут лучшие сыновья и дочки Украины. Недавно мы сообщали о гибели воспитанника львовского футбольного клуба "Карпаты", а сегодня стало известно о гибели 28-летней Влады Черных с позывным "Аида" недалеко от Бахмута.

Трагическую новость сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. В Национальном фармацевтическом университете, где училась девушка, также выразили свои искренние соболезнования.

Воин ДФТГ "Хартия", дочь известного академика Национальной академии наук и фармацевта Валентина Черных Влада погибла под вражеским огнем 28 декабря. До начала войны она жила в Харькове, а после 24 февраля добровольно отправилась на фронт в качестве боевого медика.

Влада Черных за несколкьо месяцев войны овладела несколькими видами пехотного вооружения, а побратимы ее знали как ответственного и исполнительного бойца, на которого всегда можно было рассчитывать. В качестве поощрения 28-летнюю девушку перевели в подразделение ударных дронов, и она с большим удовольствием мстила оккупантам за родной разбомбленный Харьков.

С мая 2022 "Хартия" выполняет боевые задания на первой линии вместе с другими подразделениями. Влада Черных понимала, какой это риск, но не отказалась от своих обязанностей.

"28 декабря Влада Черных погибла как украинская героиня. В память об этой выдающейся гражданке, чтобы посмотреть, какая она красивая, умная, волевая, и как велика ее жертва и жертва ее семьи ради всех нас, советую посмотреть этот небольшой сюжет "Суспільного", — написал журналист.

Он также добавил, что в россии невозможна подобная гибель, потому что убивать нас идут "отбросы общества, маргиналы, преступники и убийцы". Эти люди не насли своего места в нормальной жизни и могут реализовать себя только на войне.

"А Украину защищают и погибают лучшие, невероятные люди, творившие будущее, способные изменить целый мир. Такая красота и такая боль, так сильна боль", — резюмировал Юрий Бутусов.

Ранее мы рассказывали о том, что во Львове простились с украинским защитником. У него остался маленький сын и родители.