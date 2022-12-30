Как будут бить россиян в 2023 году – прогноз полковника

Сейчас создаются предпосылки для контрнаступления ВСУ

В четверг, 29 декабря, российские оккупанты снова нанесли по Украине массированный ракетный удар, целя в энергетическую инфраструктуру.

Между тем на собственно фронте ситуация застопорилась, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

О том, как российско-украинская война будет развиваться в новом году, "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Что касается собственно военных действий – очевидно, что сейчас идет процесс накопления соответствующих ресурсов украинской армией, чтобы мы имели возможность проводить масштабные контрнаступательные операции. На тактическом уровне, вдоль всей линии боевых действий, ВСУ остановили наступление российской оккупационной армии. Есть три точки напряжения – Лиманское, Авдеевское и Бахмутское направления. Но и там атаки противника фактически захлебнулись", – поясняет Владислав Селезнев.

По словам полковника, создаются предпосылки для того, чтобы украинская армия не только твердо держала оборону, но и перешла в контрнаступления. И на Донбассе, и на других участках фронта.

"Почву для этого мы создаем путем разрушения военных тылов противника. Наша артиллерия, в том числе высокоточная, уничтожает вражеские объекты – склады с боеприпасами, места сосредоточения военной техники, вооружения, личного состава, пункты управления и связи. Таким образом выбивается живая сила противника, уничтожается военное имущество, техника, оборудование, вооружение, что ослабляет боевые возможности российской оккупационной армии. И когда эти возможности ослабнут до нужного нам предела, мы перейдем в контрнаступление. Это будет происходить поэтапно, по мере создания необходимого нам преимущества на тех или иных участках фронта", – поясняет эксперт.

Что касается экономического кейса, являющегося неотъемлемой частью войны, то, по мнению Владислава Селезнева, международные санкции в отношении рф будут ужесточаться, уничтожая российскую экономику, в том числе ее военную составляющую. При этом донорская помощь Украине со стороны партнеров будет продолжаться, уверен эксперт. И военная, и финансово-экономическая. Уже запланирована, напоминает он, макрофинансовая помощь на 2023-й от ЕС, от США. Что позволяет нам уверенно смотреть в будущий год.

Нет сомнений и в том, продолжает Владислав Селезнев, что украинская дипломатия и далее будет работать над кейсом признания рф государством-спонсором терроризма (государством-терроризмом, государством с террористическим режимом, государством-агрессором – тут возможны вариации). Тем самым продолжая выбивать россию с мировой арены как субъекта международной политики.

"Тут всё очевидно, ведь путинская россия превратилась в кальку гитлеровской – фашистской – Германии. И права на существование такое государство не имеет, – уверен эксперт. – Над этим будут работать не только Украину и страны коллективного Запада, но все прогрессивные государства. Очевидно, что нарушение миропорядка, установленного после Второй мировой войны – недопустимо. Соответственно, необходимо страну-возмутителя спокойствия, подмявшую под себя Беларусь, напавшую на Украину, пытающуюся слепить новую ось зла из себя, Ирана и Северной Кореи, приводить в чувство. С этим нужно что-то делать – максимально эффективно и жестко лечить рашистскую раковую опухоль, возникшую на теле планеты".