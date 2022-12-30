ВСУ продвинулись вблизи Кременной, под Бахмутом все еще "горячо": актуальные карты боев
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Российское наступление на Донбассе может достичь своей кульминации из-за нехватки людей и техники
Несостоятельность российских оккупантов достичь серьезных успехов в наземном продвижении по разным направлениям фронта вылилась накануне в очередной массированный ракетный обстрел Украины. Однако никакие проблемы с работой инфраструктуры не смогли помешать украинским защитникам держать оборону или постепенно продвигаться на Донбассе. Известно о серьезных успехах ВСУ под Кременной, также продолжаются боевые стычки вблизи Сватово, Авдеевки и, конечно, Бахмута. Не прекращается российская оборона на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Больше деталей в свежей сводке раскрыли аналитики Института изучения войны (США). Специалисты подчеркивают, что попытки россиян атаковать крылатыми ракетами и "шахедами" лишний раз демонстрируют беспомощность врага на фронте.
Следует отметить, что россияне не оставляют попыток наступления в Донецкой области, давя под ключевыми городами, которые позволили бы им сместить линию фронта не в пользу украинцев. Несмотря на это, ВСУ останавливают большинство таких локальных атак, отвечая артиллерийским огнем и другими доступными им способами.
Восток Украины
Несколько последних дней стали весьма позитивными для украинских защитников на Донбассе. Как подтвердили в Генштабе, отдельным подразделениям ВСУ удалось продвинуться сразу на 2,5 км под Кременной. На достигнутом наши бойцы не останавливаются, продолжая контрнаступление. Не исключено, что часть 2-го армейского корпуса войск т.н. "ЛНР" придется сдаваться в плен, если украинцы добьются успехов на линии Сватово — Кременная.
Россияне пытались атаковать в этом районе, однако все их действия вблизи Андреевки, Площадки, Краснопоповки и Стельмаховки были решительно остановлены сопротивлением украинских защитников. Чтобы усилить оборону, враг опрокидывает под Кременную больше техники и личного состава, в том числе подразделения "вагнеровцев".
"Горячей" точкой остается и Бахмут. Нашим войскам удалось отразить штурмы россиян в самом городе, а также вблизи Белогоровки, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки и Клещиевки. На этом направлении фронта фиксируется серьезное истощение противника, но для того, чтобы продолжать серьезное артиллерийское давление на город, россияне перебрасывают сюда технику из других районов. Вполне вероятно, что в ближайшие недели армия рф достигнет своей кульминации в попытках наступления и штурма, окончательно истощив имеющиеся ресурсы.
Также отдельные попытки наступления не прекращаются вблизи Авдеевки и Донецка. ВСУ удалось сдержать врага у Красногоровки, Победы и Марьинки, а также у самой Авдеевки.
Юг Украины
Река Днепр продолжает играть роль основной линии разграничения на южном направлении. На левом берегу россияне все еще строят собственную оборону, перегруппировываясь и усиливая собственные ресурсы. Отдельные ВРГ противника пытаются ежедневно переправляться через Днепр, чтобы вернуться на правобережье, однако ВСУ удается обезвредить подобных "разведчиков".
Не исключено, что часть российских военнослужащих попытаются передислоцировать в глубь Херсона, заменив их на передовой свежемобилизованными мужчинами.
Также не исключается, что в запорожском направлении оккупационная армия может сосредоточиться на попытках вести наступление, что превратит действия украинских военных в исключительно оборонительные. При этом в оккупированных районах Запорожской области регулярно происходит "бавовна", которая уничтожает российские силы и технику. Чаще взрывы слышат в Токмаке, Бердянске и Пологах.
Следует отметить, что россияне не ограничиваются только ракетными атаками, направленными на инфраструктуру Украины. В ночь на 30 декабря враг атаковал Киевщину с помощью иранских беспилотников, что привело к определенным разрушениям. Однако обошлось без жертв.
Также "Телеграф" писал о том, когда же наконец-то российские силы полностью истощится и выстроенный ими фронт начнет "сыпаться". Своим мнением поделился полковник ВСУ Петр Черник.