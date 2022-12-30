ВСУ продвинулись вблизи Кременной, под Бахмутом все еще "горячо": актуальные карты боев

Российское наступление на Донбассе может достичь своей кульминации из-за нехватки людей и техники

Несостоятельность российских оккупантов достичь серьезных успехов в наземном продвижении по разным направлениям фронта вылилась накануне в очередной массированный ракетный обстрел Украины. Однако никакие проблемы с работой инфраструктуры не смогли помешать украинским защитникам держать оборону или постепенно продвигаться на Донбассе. Известно о серьезных успехах ВСУ под Кременной, также продолжаются боевые стычки вблизи Сватово, Авдеевки и, конечно, Бахмута. Не прекращается российская оборона на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Больше деталей в свежей сводке раскрыли аналитики Института изучения войны (США). Специалисты подчеркивают, что попытки россиян атаковать крылатыми ракетами и "шахедами" лишний раз демонстрируют беспомощность врага на фронте.

Следует отметить, что россияне не оставляют попыток наступления в Донецкой области, давя под ключевыми городами, которые позволили бы им сместить линию фронта не в пользу украинцев. Несмотря на это, ВСУ останавливают большинство таких локальных атак, отвечая артиллерийским огнем и другими доступными им способами.

Карта боев в Украине 30 декабря

Восток Украины

Несколько последних дней стали весьма позитивными для украинских защитников на Донбассе. Как подтвердили в Генштабе, отдельным подразделениям ВСУ удалось продвинуться сразу на 2,5 км под Кременной. На достигнутом наши бойцы не останавливаются, продолжая контрнаступление. Не исключено, что часть 2-го армейского корпуса войск т.н. "ЛНР" придется сдаваться в плен, если украинцы добьются успехов на линии Сватово — Кременная.

Карта боев на востоке Украины 30 декабря

Россияне пытались атаковать в этом районе, однако все их действия вблизи Андреевки, Площадки, Краснопоповки и Стельмаховки были решительно остановлены сопротивлением украинских защитников. Чтобы усилить оборону, враг опрокидывает под Кременную больше техники и личного состава, в том числе подразделения "вагнеровцев".

"Горячей" точкой остается и Бахмут. Нашим войскам удалось отразить штурмы россиян в самом городе, а также вблизи Белогоровки, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки и Клещиевки. На этом направлении фронта фиксируется серьезное истощение противника, но для того, чтобы продолжать серьезное артиллерийское давление на город, россияне перебрасывают сюда технику из других районов. Вполне вероятно, что в ближайшие недели армия рф достигнет своей кульминации в попытках наступления и штурма, окончательно истощив имеющиеся ресурсы.

Карта боев под Донецком 30 декабря

Также отдельные попытки наступления не прекращаются вблизи Авдеевки и Донецка. ВСУ удалось сдержать врага у Красногоровки, Победы и Марьинки, а также у самой Авдеевки.

Юг Украины

Река Днепр продолжает играть роль основной линии разграничения на южном направлении. На левом берегу россияне все еще строят собственную оборону, перегруппировываясь и усиливая собственные ресурсы. Отдельные ВРГ противника пытаются ежедневно переправляться через Днепр, чтобы вернуться на правобережье, однако ВСУ удается обезвредить подобных "разведчиков".

Карта боев на юге Украины 30 декабря

Не исключено, что часть российских военнослужащих попытаются передислоцировать в глубь Херсона, заменив их на передовой свежемобилизованными мужчинами.

Также не исключается, что в запорожском направлении оккупационная армия может сосредоточиться на попытках вести наступление, что превратит действия украинских военных в исключительно оборонительные. При этом в оккупированных районах Запорожской области регулярно происходит "бавовна", которая уничтожает российские силы и технику. Чаще взрывы слышат в Токмаке, Бердянске и Пологах.

Следует отметить, что россияне не ограничиваются только ракетными атаками, направленными на инфраструктуру Украины. В ночь на 30 декабря враг атаковал Киевщину с помощью иранских беспилотников, что привело к определенным разрушениям. Однако обошлось без жертв.

Также "Телеграф" писал о том, когда же наконец-то российские силы полностью истощится и выстроенный ими фронт начнет "сыпаться". Своим мнением поделился полковник ВСУ Петр Черник.