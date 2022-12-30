Если путин дожмет: что известно о белорусской РСЗО "Полонез", которую могут задействовать против Украины (фото)

Подобная техника пока есть только на вооружении армий Беларуси и Азербайджана, однако Москва серьезно "положила на нее глаз"

Декабрьская встреча диктаторов владимира путина и александра лукашенко в Минске оживленно обсуждалась военными экспертами. Специалисты наперебой пытались понять, какие же технику и оружие Беларусь способна передать российской армии. Один из наиболее вероятных вариантов — реактивная система залпового огня "Полонез", являющаяся дальнобойным оружием.

"Телеграф" решил рассказать, что же такого интересного еще кроется за весьма миролюбивым названием вооружения, чтобы понять, почему путину так важно его получить. Одна из основных причин – конечно же, возможность "Полонеза" поражать цели на расстоянии до 300 км. У Украины оружия, которое могло бы дать равнозначный ответ, пока нет — поэтому Киев так борется за получение американских ракет ATACMS.

Что известно о белорусском РСЗО в целом?

"Полонезом" является ракетный комплекс, использующий корректируемые боеприпасы. Оружие разработали в 2015 году на основе советского РСЗО "Смерч". Наиболее популярными боеприпасами, применяемыми системой, являются 301-миллиметровые ракеты типа А200, способные поражать цели на расстоянии до 200 км. Следует отметить, что поставщиком ракет является Китай, с которым у Минска подписан специальный договор.

Так выглядит "Полонез" в боевом положении

В целом система работает на белорусском колесном шасси МЗКТ-7930 "Астролог", что делает технику весьма мобильной на поле боя.

В 2017 году "Полонез" модифицировали, сделав из него еще более дальнобойное оружие. Теперь подобные комплексы могут "охотиться" даже на цели, находящиеся в 300 км от них.

Один комплекс такого оружия состоит сразу из четырех пусковых установок (в каждой — по 8 пусковых контейнеров), четырех транспортно-заряжающих машин, командного пункта батареи и дополнительной техники обеспечения.

Основные характеристики

Если техника находится в походном положении, то в длину она достигает ~12,7 м, в ширину — ~3,1 м. Минимальное расстояние, на которое способен стрелять "Полонез" — 50 км, максимальное, как уже упоминалось, — до 300 км. Быстрее всего белорусская РСЗО способен двигаться со скоростью 70 км/ч.

"Полонез" в боевой раскраске

Обслуживать такую технику должен экипаж из четырех человек. В настоящее время "Полонез" находится на вооружении армий только двух стран — собственно Беларуси и Азербайджана. При этом военный эксперт Дмитрий Снегирев убежден, что путин очень хочет получить это оружие и для своей армии, чтобы иметь возможность еще больше атаковать мирные города Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия продолжает своеобразный "ленд-лиз" для Украины. Одной из нередких добыч ВСУ является самоходная артиллерийская установка "Акация", которую кафиры бросают, оставляя собственные позиции.

Не обходится и без курьезных ситуаций, когда трофейные танки используют для перемещения другого вооружения, "полученного" от вражеских солдат.