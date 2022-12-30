Расслабляться рано: россия все еще хочет уничтожить критическую инфраструктуру Украины

Российский террор энергетических объектов Украины будет продолжаться

Начиная с октября, российские оккупанты осуществили уже 10 массированных ракетных и 13 атак БПЛА (в общей сложности запущено более 1000 дронов) по объектам критической инфраструктуры, что имело катастрофические последствия для энергетической системы Украины. Впрочем, из-за эффективной работы сил ПВО российский террор критических объектов несколько ослаб, а благодаря самоотверженной работе инженеров "Укрэнерго" ситуация с электроснабжением почти во всех регионах была стабилизирована до уровня плановых отключений, что давало повод для оптимизма.

Однако уже 29 декабря украинские города снова подверглись массированной атаке со стороны государства-террориста. В течение нескольких часов Противовоздушные силы ВСУ сбили 54 вражеских ракеты и 11 ударных дронов. На этот раз энергетическая система Украины выстояла – в большинстве регионов ситуация с электроснабжением остается под контролем.

"Телеграф" выяснял, с чем связаны длительные паузы в совершении атак на критическую инфраструктуру Украины, и можно ли надеяться, что уже скоро свет в домах украинцев будет гореть круглосуточно.

Силы РФ истощены, но еще не исчерпаны

Российский террор энергетической инфраструктуры Украины преследует цель создания нечеловеческих условий существования для населения, чтобы под давлением общества принудить украинские власти к переговорам на выгодных для кремля условиях.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, атаки на критические объекты со стороны россии стали крупнейшей в истории человечества кампанией по уничтожению энергосистемы. Чтобы нанести максимальный ущерб Украине, оккупанты консультируются с российскими специалистами по энергетике для выбора целей и совершают обстрелы в период похолодания, чтобы отключить от сети системы водоснабжения и отопления, пишет "24 канал".

В последнее время у украинцев появилась надежда на возвращение к относительно нормальным условиям жизни с поправкой на военное положение. Поводом для оптимизма стало резкое уменьшение количества атак со стороны россии, постепенное восстановление мощности украинской энергосети и заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об остром дефиците ракет в рф.

"У них осталось (ракет — Ред .) еще на несколько масштабных атак. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой российской федерации. Военные знают об этой проблеме", — сказал глава разведки 6 декабря в эфире телемарафона.

Однако уже 28 декабря из-за обстрелов россиянами газовой инфраструктуры дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вновь вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". На следующий день в результате массированных ракетных обстрелов и ударов дронов-камикадзе без света, воды и связи остались жители Львовской и Одесской областей.

По словам политического аналитика, бывшего инженера-конструктора КБ "Южное" Александра Кочеткова, надеяться на прекращение российского террора пока не стоит.

"Складские запасы у россиян действительно заканчиваются, но продолжается производство и модернизация ракет советского образца. Запускаемые по Украине в последнее время снаряды были изготовлены недавно — за несколько недель до обстрелов. Из этого можно сделать вывод, что теперь для проведения массированной атаки с использованием около 100 снарядов россиянам необходимо время для накопления боеприпасов, ведь если запуск не будет массированным, наша ПВО справится с ним на 90%. Именно этим обусловлено уменьшение количества обстрелов критической инфраструктуры. Атаки не прекратились, просто увеличилось время подготовки к ним. Мы дело с жестоким и коварным врагом, а потому террор будет продолжаться, пока у россиян будут для этого возможности", — пояснил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Потребность оккупантов в длительной подготовке к очередной атаке подтвердил и глава Кабмина Денис Шмыгаль. По словам чиновника, россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом, однако во время обстрела 29 декабря наши силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень сноровки и эффективности, сбив 54 из 69 ракет.

"Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели", — написал премьер в Telegram.

Оборонные возможности Украины растут, но нуждаются в поддержке

Дефицит ракет на складах действительно ограничивает оккупантов в массированности и частоте атак, однако не стоит забывать, что на вооружении российской армии остается немало иранских дронов-камикадзе.

Эти средства поражения также являются высокоточным оружием и представляют угрозу критической инфраструктуре Украины, но противодействовать им несколько легче, объясняет спикер Командования Воздушных сил ВСУ, подполковник Юрий Игнат.

Средняя скорость дрона-камикадзе 150 км/ч, его боевая часть имеет вес от 15 до 40 кг. Скорость крылатой ракеты составляет 900 км/ч, а боевая часть снаряда достигает 450 кг. Кроме того, данные ракеты создавали таким образом, чтобы прорывать воздушную оборону, избегая ее ударов. Учитывая эти характеристики, можно сказать, что шансы вовремя выявить и сбить БПЛА значительно выше. Хотя в последнее время показатели поражения ракет и дронов нашими силами ПВО почти одинаково высоки", – отмечает подполковник в комментарии "Телеграфу".

По его словам, важно понимать, что россия использует против нас почти все существующие на сегодняшний день виды ракет, в том числе баллистические "Искандеры", противокорабельные "Калибры" и авиационные ракеты разных калибров. Опыта противостояния такому террору не имеют не только ВСУ, но вообще любая армия мира. В последние 10 месяцев украинские военные приобретали эти навыки, отрабатывали их и, наконец, дошли до того уровня, который мы видим сегодня.

Профессионализм подразделений ВСУ имеет крайне важное значение для эффективности противовоздушной обороны, однако без качественного вооружения в необходимом нам количестве противодействовать вражеским атакам будет невозможно. Удары врага по энергетической системе Украины стимулировали предоставление нам высокоточного оружия со стороны западных партнеров, но его пока недостаточно для стопроцентной защиты неба.

"Если речь о ЗРК Patriot, то они не предназначены для поражения дронов. Учитывая высокую стоимость ракет для этих систем и их мощность, использовать данную технику против дешевых БПЛА — все равно, что бить из пушки по воробьям. Барражирующие боеприпасы должны сбиваться ПВО в основном Сухопутных войск, малым ПВО, зенитными ракетами "Бук-М1", С-300 и даже крупнокалиберными пулеметами. Из предоставленной нам техники для отражения воздушных атак подходят американские системы Avenger, ЗРК Stinger, IRIS-T и NASAMS. Однако для повышения обороноспособности мы нуждаемся в этой технике в гораздо больших объемах", — объяснил Юрий Игнат.

Российский террор стимулирует поддержку Украины со стороны Запада

Массированные атаки критической инфраструктуры Украины стали толчком для принятия сенсационных решений со стороны коллективного Запада по предоставлению высокоточного вооружения. Так, неделю назад правительство США включило в новый пакет военной помощи ЗРК Patriot, отчиталось о поставке Украине двух установок ЗРК NASAMS и партии энергетического оборудования, уже используемого для ремонта критической инфраструктуры.

"Оборудование, которое мы предоставляем, критически важно для аварийного ремонта (энергосистемы — Ред .) Украины после нападений россии. Эта поддержка поможет Украине восстановить магистраль системы электросетей, которая имеет решающее значение для того, чтобы удерживать свет и тепло в домах в течение зимы", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным New York Times, США запускают расширенную программу, которая должна перекрыть Ирану возможность производить беспилотники, усложнить россиянам запуск дронов-"камикадзе" и – если это не поможет – обеспечить украинцев средствами обороны, необходимыми для уничтожения вражеских дронов с неба.

О намерениях усилить нашу противовоздушную оборону заявило и правительство Италии. По словам министра обороны Гвидо Крозетто, "россия пересекла границу, которую не должна была пересекать", поэтому Италия продолжит поддерживать Украину предоставлением военной помощи. Однако для этого стране придется использовать собственные запасы ракет.

"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых нужно длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я пойду и куплю сотню ракет. Их нет. Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая защиты себя, и с уверенностью в качестве", — добавил Крозетто.

Сама Украина тоже готовится к новым вызовам. В частности, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью Аssociated Press о планах разработки боевых моделей дронов для уничтожения использующихся рф беспилотников.

"Следующий этап, когда мы более или менее снабжены разведывательными беспилотниками, — это ударные БПЛА. Это как взрывные дроны, так и летающие на расстояние от трех до 10 километров и поражающие цели. Речь идет о беспилотниках, которые мы разрабатываем в Украине. И это будет следующий шаг в развитии технологий", — заявил Федоров.

Кроме подготовки ВСУ к новым атакам со стороны россии, в Украине активно занимаются и развитием современных технологий в сфере энергетики. Президент Владимир Зеленский заявил, что в стране следует создать децентрализованную энергосистему.

"Сейчас, когда враг задался целью уничтожить нашу энергетику, мы ставим своей целью стать лидером в трансформации нашей энергетики для противодействия любым угрозам – военным, политическим, экономическим или даже климатическим. Мы должны стать – и станем – лидером в построении современной зеленой энергетики. Это позволит создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ракетными ударами", — сказал президент, выступая в Верховной Раде 28 декабря.

Также Владимир Зеленский отметил, что имея лидерские позиции в такой энергетике, развивая атомную генерацию, а также водородную энергетику, Украина сможет обеспечить себя, а в мирное время – и страны ЕС, что станет историческим усилением роли нашего государства в Европе.

Ракетные удары по энергетической системе Украины вывели российскую агрессию на новый уровень цинизма. Теперь страна-террорист открыто воюет именно с гражданским населением, имея целью геноцид украинского народа. После трех месяцев жестоких атак кремлю так и не удалось сломить дух нации и принудить украинские власти к переговорам. Единственным "результатом" действий агрессора стало усиление нашей обороноспособности и консолидация международных партнеров в стремлении оградить Украину от террористического режима россии.