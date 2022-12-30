"Я считаю Израиль партнером, но...": Кулеба сделал жесткое заявление

Кулеба считает Израиль важным партнером Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопросы журналистов относительно того, почему наша страна регулярно голосует за антиизраильские резолюции в ООН, что в свою очередь вызывает большое недовольство посольства, которое не упускает случая напомнить, что Украина голосует совместно с россией.

В интервью изданию РБК-Украина Кулеба рассказал, что сейчас не может назвать ни одного шага или решения действительно антиизраильской направленности, которые Украина приняла бы со времен своей независимости.

Министр напомнил, что критики подобных заявлений Украины в ООН твердят, что наша страна "должна держать принципиальную позицию и быть жесткой, если какая-то страна нам не помогает – долой ее". Однако как только дело доходит до Израиля, они заявляют, что в этом случае "нужно быть помягче".

"Я считаю Израиль важным партнером Украины, но не нужно нам рассказывать, что мы голосуем вместе с россией – когда вы объясняете нам, что вы не даете нам ПВО, потому что вы не хотите ссориться с россией", — подчеркнул Кулеба.

Также он вспомнил еще одну болезненную историю, связанную с Израилем.

"Они (Израиль, — Ред.) устроили позорную политику по отношению к украинским беженцам: закрылись и по сути не пускали их, наш посол в суд пошел против их министра внутренних дел, обжаловал это в судебном порядке", — сказал министр.

В то же время Кулеба отметил, что Украина открыта к дружбе с Израилем и продолжает рассчитывать на действенную помощь со стороны этой страны. Кроме того, Украина надеется на изменение ситуации к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины.