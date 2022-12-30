Последствия ракетного удара по Украине: стало известно, в чем серьезно просчиталась россия

Общий дефицит энергетической мощности в украинской системе остался прежним

Масштабная ракетная атака россиян 29 декабря была рассчитана на тотальный блекаут для украинцев в канун Нового года. Однако, по информации "Укрэнерго", общий дефицит мощности в энергетической системе государства находится на том же уровне, что и до массированного удара. Несмотря на наличие определенных повреждений и разрушений объектов инфраструктуры, специалисты намного лучше справились с общей нагрузкой на сеть.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" 30 декабря. По данным энергетиков, энергосистема продолжает планово возобновлять работу отдельных объектов и набирать мощность для генерации.

Однако, конечно, есть регионы, где ситуация продолжает оставаться напряженной. Наиболее сложно сейчас жителям отдельных восточных и южных областей. При этом еще днем ранее сообщалось о проблемах с электроснабжением не только в Харьковской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях, но и в Киевской и Львовской областях.

В целом по Украине продолжаются отключения электроэнергии: где-то — плановые, где-то — аварийные. Энергетики не прекращают работать над восстановлением поврежденной инфраструктуры, тем самым возвращая свет в дома еще большего количества потребителей.

По всей вероятности, на такой результат может влиять серьезная нехватка ракет в российской армии. При этом оккупанты пытаются придумывать дополнительные уловки, чтобы скрыть дефицит боеприпасов.

"Телеграф" также писал, могут ли украинцы рассчитывать на то, что встретить Новый год удастся со светом.