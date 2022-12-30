Год больших плюсов: ветеран АТО подвел итоги 2022 для Украины

Аналитик рассказал, о плюсах и минусах 2022 года для Украины

Несмотря на огромные потери военных и мирного населения, которые понесла Украина с начала российского вторжения, в целом 2022 год для нашей страны имеет больше плюсов, чем минусов.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, бывший командир штурмовой роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Новынарне".

По его словам, уже вполне очевидно, что Украина вернет все свои оккупированные россией территории, однако она никогда не сможет вернуть огромное количество своих людей.

"Когда мы будем праздновать парад Победы, мы будем делать это, к сожалению, без них. Цена, которую мы платим, она страшная", — сказал Дикий, добавив, что Украина платит эту цену за то, что не готовилась.

Однако все остальное, по словам Дикого, является плюсом. Так в военном плане Украина уже победила в четырех фазах войны, а россияне не смогли достичь ни одной победы.

Также большим достижением является политическая победа, включая изоляцию россии. По словам аналитика, наша страна получила меньше поддержки, чем она хотела, но это все равно "на порядки" больше, чем она получала за сотни лет своего существования.

"Никогда еще мир настолько не знал и не признавал Украину, как сейчас", — отметил он.

Кроме того, страна также избавляется и от внутриполитических проблем, от которых, казалось бы, она не избавится никогда.

"За месяцы выполняется та патриотическая государствообразующая программа, которая не выполнялась десятилетиями", — отметил Дикий, добавив, что при этом в обществе существует общий консенсус по этому поводу

По словам ветерана, в целом 2022 год представляет собой год "больших плюсов", за которые пришлось заплатить большую цену.

Напомним, ранее сооснователь "Демократической сокиры" Юрий Гудыменко рассказал "Телеграфу" о главных победах украинских сил обороны в 2022 году.