"Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе": Зеленский о планах на 2023 год

Мощная система ПВО Украины станет гарантией безопасности для всего континента

В текущем году Украине удалось не только сохранить противовоздушную оборону, которая успешно противостоит атакам путинских стервятников, но и сделать ее сильнее, чем когда-либо.

Об этом заявил в обращении по итогам 310-го дня войны президент Владимир Зеленский.

А в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее, считает глава Украинского государства.

"Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента", — уверен Зеленский.

Разговор об этом, по словам президента, шел на очередном заседании Ставки – 45-м за год.

Конечно, помимо задач по усилению ПВО на нем обсуждалась и ситуация на фронте.

"Ключевое – Донетчина, Луганщина – наш Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная… В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!" – заявил Владимир Зеленский.

Также шла речь и о ситуация в энергетике страны.

"У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы ее выполним", — поделился украинский лидер.

Еще одним важным событием прошедшего дня, по его мнению, стала первая церемония награждения украинских волонтеров "Золотым сердцем".

"Это справедливо и честно – по итогам года отметить тех, кто весь год помогает нашей обороне, помогает людям и всему нашему государству. Спасибо каждому и каждому, кто воюет за наше государство. Кто помогает украинцам. Кто работает ради Украины и нашего будущего. Слава всем нашим людям! Слава Украине!" – заявил президент Зеленский.

Напомним, ранее шестой президент Украины высказал уверенность в том, что россия все глубже загоняет себя в тупик, нанося варварские удары по мирным городам нашей страны.