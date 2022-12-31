Для чего россиянам осталась неделя и куда КНДР запустила свои ракеты: ТОП новостей, которые вы могли проспать

Собрали актуальные события ночи против 31 декабря, которые происходили в Украине и мире

Вот наконец-то и пришел последний день непростого и довольно февральского 2022 года. Это означает только одно – мы выдержали, выжили и собираемся сделать это и в будущем, предварительно загадав в новогоднюю вещь единственное на всех желание. А чтобы и дальше хорошо ориентироваться в ситуации, нужно знать все актуальные новости.

Чтобы вы ничего не пропустили за ночь, пока спали, "Телеграф" сделал подборку последних событий из жизни Украины и мира, которые кажутся очень интересными и важными. Читайте качественное и оставайтесь с нами и в следующем году! А теперь — к новостям!

Ночные взрывы

По сообщению в местных Telegram-каналах, в эту ночь неспокойно было как минимум в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сообщалось о взрывах в Херсоне, временно оккупированном Токмаке, а также в Никопольском районе, который регулярно обстреливается артой. Информация о последствиях и разрушениях пока уточняется.

Хитрый план

Россияне могли собрать небольшой запас иранских "шахедов", чтобы устраивать дополнительные провокации при атаках на украинские энергетические объекты. Как пишет Институт изучения войны, таким образом в рф могут пытаться скрыть имеющийся дефицит крылатых ракет. При этом враг стремится продолжать общую кампанию, связанную с ударами по электроэнергетической инфаструктуре.

Предупреждение для россиян

Глава Минобороны Алексей Резников в очередной раз выступил с обращением, направленным к россиянам. Главный его месседж — у жителей рф осталось около недели до новой волны мобилизации на войну против Украины.

"В канун нового года я обращаюсь к гражданам россии, которые являются военнообязанными. Прежде всего, это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявит военное положение и начнет очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси", — заявил министр.

Он призвал что-то делать с этой ситуацией, если российские граждане не желают идти на войну за путина, чтобы там умереть.

Ким снова свирепствует

Речь не о главе Николаевской ОВА, а о лидере Северной Кореи — Ким Чен Ыне. По информации The Japan Times, глава КНДР отдал распоряжение о запуске очередной партии баллистических ракет в направлении Японии. Известно, что они упали в воду Восточного моря, преодолев около 350 км. К счастью, они не достались японской экономической зоне.

В Японии уже выразили Северной Корее решительный протест, ведь действия режима Кима угрожают миру и безопасности всего региона.

Украинская система ПВО имеет большие перспективы

Президент Владимир Зеленский убежден, что противовоздушная оборона страны в 2023 году станет одной из самых мощных в Европе. Это обеспечит безопасность не только нашим городам и селам, но и всему ЕС в целом. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Каменный" водопад

Завершим не войной или агрессией. Самый крупный и известный водопад мира — Ниагарский — серьезно подмерз, образовав невероятную природную красоту у своего подножия. Как сообщает CNBC News, часть водоема покрылась льдом из-за сильного зимнего шторма, проходящего Канадой и США. Выглядит это очень красиво.

О событиях дня в Украине предлагаем узнавать из нашего текстового онлайна: Война — день 311: ВСУ достигли успеха на Луганщине, а россияне продолжают терроризировать мирных украинцев