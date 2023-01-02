Что нужно Украине для эффективного наступления: прогноз генерала на 2023 год

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко специально для "Телеграфа" оценил украинские военные победы 2022 года и перспективы 2023-го

В понедельник, 2 января, стартовала первая рабочая неделя нового года. Украина переживает 313-й день с начала широкомасштабного российского вторжения. Тяжелейший 2022-й стал для нас годом огромных потерь, но и годом невероятных триумфов. О главных украинских военных победах и ожиданиях "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

По словам генерала Романенко, чтобы оценить в военном смысле главный итог ушедшего года, надо вспомнить заявленные Кремлем цели широкомасштабного российского вторжения в Украину.

"А ими, по словам главного преступника, террориста этого года – путина, являлись уничтожение украинской нации ("денацификация") и уничтожение нашего государства ("демилитаризация" – уничтожение сил обороны, после чего государство как таковое существовать уже не может). Несмотря на такие посылы, на подготовку, которую россияне вели восемь лет, на войска, в три раза превышающие потенциал наших сил обороны, агрессор провалил как стратегическую наступательную операцию (так называемый блицкриг), так и ряд тактических", – подчеркивает эксперт.

Да, война еще идет. Угрозы велики. Но блицкриг не состоялся. Украина устояла. И это главное стратегическое достижение года, уверен Игорь Романенко.

"Есть у нас и оперативные достижения, – отмечает он. – Одно из важнейших – успешное проведение Херсонской наступательной операции. Она длилась четыре месяца, захватив часть лета и часть осени. В ходе нее была проведена успешная наступательная Харьковская операция, а также освобождена правобережная часть Херсонщины, включая единственный захваченный россиянами в этом году облцентр – собственно Херсон".

Это – принципиальное военное достижение на фоне продолжающейся силами обороны Украины стратегической оборонительной операции, подчеркивает эксперт.

Активный фронт сейчас – около 1,2 тыс. км из общего фронта в 2,5 тыс. км. Нам нужно, чтобы на как можно большей протяженности рф переходила к оборонительным действиям, поясняет генерал. А мы, получив от западных партнеров необходимое вооружение, начали очередные наступательные операции.

"Главком Залужный в одном из декабрьских интервью дал четкий перечень того, что нам для этого необходимо, – напоминает Игорь Романенко. – Речь о сотнях танков, бронемашин, артиллерийского вооружения. Кроме военно-технического потенциала, требуется соответствующая подготовка наших резервов, наших войск. Также следует понимать, что для активных и эффективных наступательных действий нужны соответствующие погодные условия. Земля должна быть не влажной, как сейчас, а либо промерзнуть, либо высохнуть".

Подготовку к наступлению нам важно осуществить быстрее, чем рф накопит свои резервы для подобных действий, акцентирует генерал.

"Удары мы можем нанести на ряде направлений, в том числе на севере Луганской области (участок Сватово — Кременная), в Запорожской области (Мелитополь — Бердянск). Могут быть и другие варианты. Генштаб при принятии соответствующих решений всегда опирается на данные разведки (и украинской, и союзников), ориентируется на реальное состояние наших войск и сил противника, – поясняет Игорь Романенко. – Надеемся, соответствующие решения и действия будут столь же успешными в 2023 году, как мы не раз видели в 2022-м. Стратегически россия уже проиграла. Теперь ее надо дожать оперативно и тактически".