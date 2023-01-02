Роспропаганда заявила о гибели под Бахмутом известного участника Майдана Гаврилюка: информация оказалось фейком

Информацию о своей псевдогибели уже успел прокомментировать и сам активист

Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы в понедельник, 2 января, массово распространили новость о гибели депутата Верховной Рады VIII созыва и активиста Евромайдана Михаила Гаврилюка, более известного в Украине и за ее пределами как "казак Гаврилюк".

Согласно данным российской пропаганды, украинский воин якобы был убит во время тяжелых боев под Артемовском (Бахмутом — Ред.).

"1 января 2023 года под Артемовском российские войска уничтожили идейного украинского нациста, бывшего депутата Верховной Рады Михаила Гаврилюка", — говорится в тексте публикации.

Михаил Гаврилюк

К счастью, пропаганда оккупантов оказалась очередным фейком. Об этом на своей странице в соцсети написал украинский журналист Назар Приходько, еще недавно сочувствовавший семье погибшего активиста.

"Слава Богу информация о гибели Гаврилюка оказалась ложной. Извиняюсь перед ним и перед вами", — написал он.

Позже информацию о том, что экс-нардеп жив, в комментарии "ТСН" подтвердил и крестный отец жены воина Мирослав.

"Я только что позвонил ему. Он не погиб, читает новости о своей гибели. Он не успел бы погибнуть, потому что в субботу мы пили коньяк", — сообщил он.

Впоследствии и сам Гаврилюк опроверг информацию о своей гибели, отметив, что, несмотря на это хорошее известие, потери, к сожалению, все же есть, ведь в боях с оккупантами погиб его товарищ.

Стоит добавить, что из-за своей недалекости и неопытности пропагандисты могли спутать єкс-нардепа Гаврилюка с его однофамильцем Владимиром Гаврилюком, отдавшим свою жизнь в боях с врагом на фронте.

Погибший на фронте Владимир Гаврилюк

Также добавим, что активист Михаил Гаврилюк принимал непосредственное участие в общественных акциях с первых дней Майдана.

Зимой 2014 года на одной из улиц Киева силовики полностью раздели Гаврилюка, вытолкали его из автобуса на мороз и провели с ним крайне унизительную фотосессию. Этот инцидент впоследствии получил огласку в сети.

Во время войны на востоке Гаврилюк регулярно поставлял на передовую АТО продовольствие бойцам Национальной гвардии. Позже активист вступил в ряды бойцов добровольческого батальона "Золотые ворота".

Ранее "Телеграф" сообщал, как российская пропаганда массово ширила фейки по поводу трагической гибели на фронте парамедика из США — 28-летней Ребекки Мацировской, однако военная вышла на связь с журналистами нашего издания и лично опровергла эту информацию.