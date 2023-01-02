Перемирие летом и "переходный период"? Отставной генерал НАТО сделал прогноз по войне россии с Украиной

Переговоры между Украиной и россией могут занять много времени

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе высказал свое мнение по поводу войны в Украине в 2023 году. По его словам, уже скоро между нашей страной и россией может возникнуть перемирие.

В интервью изданию Zeit Домрезе рассказал, что ожидает прекращения огня в войне россии против Украины в конце текущего года.

"Я ожидаю перемирия в начале лета, когда об этом скажут обе стороны: "Теперь это больше не имеет смысла". Прекращение огня наступит где-то в 2023 году", — считает военный.

По его мнению, в промежутке между февралем и маем может возникнуть такая ситуация, "в которой обе стороны поймут, что они никуда не двигаются".

"Это будет момент для переговоров о прекращении огня", — заявил генерал. При этом он отметил, что это не означает мир в течение длительного времени.

"Переговоры, вероятно, займут много времени, вам нужен посредник: возможно, генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди — хотя никто на самом деле не навязывает себя", — сказал он.

Также Домрезе считает, что достичь решения возможно лишь в случае его приемлемости для обеих сторон "даже если путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину".

Как возможное решение экс-генерал называет "отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в Украину — можно было бы договориться о переходном периоде".

Домрезе полагает, что переходной период может продолжаться, к примеру, 50 лет, как это было в случае с возвращением Гонконга под контроль Китая.

Напомним, в украинской разведке рассказали, как будут проходить боевые действия в Украине в 2023 году.

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