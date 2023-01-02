Вернулся из Польши и ушел на войну, но повоевал всего месяц: на Сумщине простились с погибшим героем

Артиллерийский обстрел врага оборвал жизнь Андрея Шпака

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочек нашей страны. Одной из таких непоправимых потерь стал молодой украинский защитник Андрей Шпак.

Так, по данным украинского блогера "Крымский бандеровец", на войне в Украине погиб Андрей Шпак 1999 года рождения. Профессиональный повар работал в Польше на момент начала полномасштабной войны, но вскоре вернулся на родину. Когда страна призвала защищать родную землю, получив в ноябре повестку, взял в руки оружие и достойно исполнял свой долг до последнего вздоха

Мужчина боролся за независимость страны, в рядах десантно-штурмовой бригады. К сожалению, путь воина для мужчины продлился не долго. Спустя месяц боевых действия война для него закончилась в населенном пункте Белогоровка Луганской области. Артиллерийский обстрел врага оборвал молодую жизнь.

На днях в селе Червоная Слобода попрощались с украинским героем. Его похоронили на местном кладбище. В село прибыли побратимы воина, одноклассники, родные, знакомые, друзья, просто жители Буринской общины.

"Трудно подобрать слова, чтобы разделить горе потери. Невыносимая боль за молодую жизнь, возложенную на алтарь Победы. Помню, как маленьким, любознательным мальчиком Андрюша пришел в школу. Одним из первых научился читать, его интересовало все, а больше всего любил математику", — вспоминает первая учительница Андрея.

Защитник Украины был похоронен с достойными военными почестями под звуки Гимна Украины и прощального салюта.

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