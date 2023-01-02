Новый ключевой этап: военный дал прогноз по войне на 2023 год

Вскоре в Украине может начаться новый этап войны

Оккупационные войска провалили свою программу-минимум по операции в Бахмуте. В это же время Украину ожидает её очередная победа.

Военный Евгений Дикий в интервью "Телеграфу" сделал своей прогноз по поводу дальнейшего развития событий на фронте в Украине. По его словам, в настоящее время проходит пятая победа ВСУ (о четырех предыдущих эксперт также рассказал в интервью), однако она все еще не завершилась.

"Имею в виду стратегическую победу в Бахмуте. Уже очевидно, что к Новому году Бахмут не пал", — объяснил Дикий.

Эксперт считает, что именно падения Бахмута брали себе за цель оккупационные войска россии. Также он добавил, что, по его мнению, через несколько недель "станет очевидным, что Бахмут вообще не упадет".

"Это можно будет считать пятым ключевым этапом этой войны, который будет возможным в 2023-м", — заявил Дикий.

Больше о победах ВСУ, и прогнозах по будущему войны в Украине вы можете прочитать в интервью Евгения Дикого "Телеграфу".

Напомним, ранее мы писали о том, что в украинской разведке рассказали, как могут развиваться события на войне в Украине в 2023 году.

Также мы сообщали о том, что отставной генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе сделал прогноз по войне россии с Украиной.