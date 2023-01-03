Война — день 314: оккупанты наступают на Бахмутском направлении и готовятся к новым ударам по городам

Оперативно о главном 3 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 314 дней. Россияне продолжают наступление на Бахмутском направлении, а также пытаются улучшить свое положение на линии Сватово-Кременная, ВСУ тем временем давят оккупантов на юге Украины. Вместе с тем захватчики продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, вскоре могут нанести очередной ракетный удар и продолжают массированное использование ударных дронов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети появилась информация о том, что ВСУ уничтожили большой склад боеприпасов оккупантов возле Сватово.

С данными за 31 декабря можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 311: ВСУ достигли успеха на Луганщине, а россияне продолжают терроризировать мирных украинцев".

О происходившем 1 января читайте в материале: Война — день 312: враг продолжает обстрелы, но украинцы намерены сражаться до Победы.

Информация за 2 января доступна в сводке: Война — день 313: оккупанты замедлились на фронте, но терроризируют украинцев дронами.