Оккупанты обстреливают Донетчину: в Дружковке ракета упала на известную ледовую арену

Россияне продолжают бомбить Донбасс

В ночь на 3 января оккупанты нанесли удары по ряду населенных пунктов в Донецкой области, в частности под обстрелами оказались Краматорск, Дружковка и Яковлевка.

Как информирует заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале, по Дружковке было нанесено два ракетных удара.

Первый из них пришелся по самому городу, вследствие чего ранения получили два человека. Второй удар нанесен по селу Яковлевка.

Гендиректор хоккейного клуба Донбасс Федор Ильенко позже сообщил, что во время обстрела Дружковки снаряды упали на ледовую арену "Альтаир", которая является домашней ареной ведущего украинского хоккейного клуба "Донбасс".

Кроме того, Краматорский городской совет сообщил, о том, что город подвергается обстрелам и призвал людей находиться в укрытиях.

Стоит отметить, что момент взрыва произошел, когда там в прямом эфире вел репортаж представитель французского канала TMC. Изначально сообщалось, что это произошло в Дружковке, однако позже появились данные, что речь идет о Краматорске.

Как сообщалось ранее, оккупанты в новогоднюю ночь совершили массированный удар по украинским городам, особенно от обстрелов пострадала Киевская область.