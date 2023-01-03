Оккупанты давят в районе Бахмута и Авдеевки: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает обстрелы из артиллерии, минометов, использует ракеты и дроны

Враг продолжает попытки улучшить позиции на разных участках фронта, в частности — на северо-запад от Сватово. Вдоль восточной линии фронта силы оккупантов передислоцируются, но пытаются держать тем артиллерийских обстрелов.

В отчете Института изучения войны упоминается, что россияне продолжают заявлять об успехах на Запорожском направлении, якобы они продолжают наступление. На оккупированном юге Украины продолжается постройка оборонительных сооружений.

По данным Генштаба атаки врага отбили в населенных пунктах Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты пытаются улучшить свои тактические позиции к северо-западу от Сватово. Сообщается про артиллерийские дуэли на этом направлении. В районе Кременной враг также атаковал позиции на северо-западе и юго-востоке от города. На этом направлении россияне ожидают украинской атаки, как только установятся морозы.

Карта боев в Луганской области

В Донецкой области враг передислоцируется, стараясь сохранить темп артиллерийских обстрелов. Больше всего огнем поливают в районе Бахмута и Авдеевки. Российские войска также заняты поиском боеприпасов — из-за снарядного голода снизилось количество выстрелов до 20 тысяч в день. В Попасную прибыли две БТГ оккупантов, они, вероятно, в плохом состоянии, но будут атаковать в направлениях Соледара и Бахмута.

Оккупанты продолжают наносить наземные удары в районе Бахмута — вагнеровцы жалуются, что украинские военные хорошо укрепили район. Россияне заявляют о продвижении в районе Соледар — Бахмутское, Клищиевки и Подгородного, но подтвердить это невозможно. В районе Авдеевки продолжается атака врага. Российские войска пытаются продвинуться в сторону Каменки. Действия россии в районе Угледара носят тактический характер.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг ограниченно атаковал позиции украинских военных на Херсонщине. Российские войска сохраняют значительное присутствие, точное количество сил неизвестно. В Запорожской области российские оккупанты заявили про продвижение из якобы оккупированной Дорожнянки на запад в сторону Мирного. В Запорожской области и Крыму также строят оборонительные сооружения, а также стягивают войска.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал про освобождение острова на Днепре. Информация поступила из нескольких источников, но пока не была подтверждена Генштабом. Большой Потемкинский был освобожден вместе с Херсоном, но потом захвачен россиянами.