путин может вскоре потерять поддержку российского народа

Бравурные высказывания диктатора владимира путина о войне на фоне новых поражений его армии на фронте будут казаться российскому народу еще более неубедительными и нелепыми. Вскоре это может привести к краху правящего режима в россии.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, путин может потерять ту большую поддержку народа, которую, как диктатор считает, у него есть до сих пор. Такое происходило со многими диктаторами.

"Когда у россиян будут очередные провалы, новые поражения на фронте (а они будут), бравурные заявления путина станут выглядеть еще более нелепо. И та большая поддержка, которая у него была и, как он считает, еще есть, может резко упасть. Так было со многими диктаторами в разные годы", — отметил Маломуж.

В пример генерал привел румынского президента Чаушеску. Мощная поддержка, которую он имел в рядах партии и среди граждан, испарилась, когда стало известно, что президент занимается репрессиями, фактически обесценил европейские перспективы Румынии.

"Спустя буквально несколько недель он был казнен. От любви до ненависти, особенно в политике – один шаг", – подчеркивает Николай Маломуж.

Напомним, ранее Марк Фейгин рассказал, видит ли российское общество ошибки диктатора путина, которые он допускает одну за одной, при этом делая новые нелепые заявления.