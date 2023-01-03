Разведка узнала, какое ядерное оружие россия может держать в Крыму: "Страна-оккупант способна на всё"

В украинской разведке следят за ядерным оружием россии

Украинские разведчики постоянно держат на контроле ядерную составляющую вооруженных сил россии. Стало известно, что размещено во временно оккупированном Крыму, где в последнее время усилилась "бавовна".

2 января на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) появилось сообщение от представителя разведки Вадима Скибицкого о том, что Украина знает все места хранения и количество ядерного оружия россии. При этом, согласно его заявлению, постоянно отслеживаются перемещения всех носителей этого вида вооружения.

"Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит двенадцатое главное управление министерства обороны рф. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", — расскзал Скибицкий.

Уже сегодня представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии изданию Укринформ рассказал о том, какие виды носителей ядерного оружия размещены на территории Крымского полуострова.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма сейчас размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и ​​наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у россии есть", — рассказал Черняк.

При этом он добавил, что оккупанты осуществляли определенные работы на объекте "Феодосия-13" в селе Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов. Однако пока не известно, завершены ли эти работы.

Говоря о рисках нанесения ядерного удара россией, представитель военной разведки отметил, что "страна-оккупант способна на все".

"Однако надеемся, что международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий", — отметил представитель ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ЦРУ объяснили, кто отговорил путина от ядерных угроз.

Также мы сообщали о том, что в россии снова начали говорить о ядерном оружии.