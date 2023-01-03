Не даете танки Украине, дайте кое-что другое: в Германии сделали предложение Шольцу

Миниатюрные танкетки могли бы помочь украинской пехоте на поле боя

Пока в Германии колеблются, стоит ли передавать Украине мощные танки Leopard 2, Киеву пригодились бы авиадесантные бронемашины Weasel. Такой тип "танкеток", которые имеют в бундесвере, оснащены 20-мм пушками и противотанковым оружием.

Такую информацию на своей странице в Twitter сообщил представитель по оборонной политике правящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер, отметив, что армия ФРГ имеет на своих складах более трех сотен таких десантных машин.

По мнению депутата Бундестага, такие легкогабаритные бронированные машины на гусеничном ходу все равно могут быть в ближайшем будущем заменены на более современную технику. В то же время, Украине такое маневровое оружие может оказать хорошую поддержку на поле боя.

"С запасом хода в 200 км и фантастической подвижностью на бездорожье, это надежная поддержка для военных. Ноль из них доставлен (Украина — ред.) в настоящее время", – пояснил он.

По словам Фабера, для оперативного освобождения оккупированных россиянами территорий Украине как можно скорее нужна бронетехника.

Также он добавил, что помощь Украине в противостоянии агрессору повышает безопасность других стран Европейского Союза.

Стоит отметить, что ранее эксперт по внешней политике правящей Социал-демократической партии ФРГ Михаэль Мюллер выступил с заявлением, подтвердив то, что федеральное правительство отказалось поставить Украине танки Leopard 2.

Согласно информации издания Spiegel, он сообщил, что вооружение такого типа может поставляться исключительно "в координации с нашими партнерами из НАТО".

"Такие страны, как США и Франция, "имеющие системы, сравнимые с этим танком Leopard, просто не поставляют их", — пояснил Мюллер, подчеркнув, что Германия и дальше хотела бы избегать того, чтобы НАТО становилось непосредственной стороной в войне.

Ранее "Телеграф" сообщал, как немецкая сторона на фоне информации о том, что США передадут Украине ЗРК Patriot заявила, что тоже не прочь предоставить Киеву этот вид вооружения, однако по состоянию на сегодняшний день у ФРГ нет такого количества систем, чтобы экспортировать часть из них .