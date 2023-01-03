Контрнаступающий год 2023: прогнозы и сценарии развития войны от экспертов в Украине и на Западе

Как могут разворачиваться события российско-украинского конфликта?

2023 год может стать решающим в войне россии против Украины. Об этом начинают говорить не только украинские военные и политики, включая президента Украины, но и российское руководство и западные эксперты. За 10 месяцев российская "военная операция", задуманная как молниеносная война в 3-4 дня, превратилась в полномасштабный конфликт. Уже более 300 дней мы отбиваем оккупантов на разных направлениях, а ликвидация более 100 тысяч российских военных показали, что Россия потеряла имидж "второй армии мира". Сегодня предлагаем разобраться, как будут развиваться события в 2023 году, станет ли он победным, в чем ключ и что об этом думают военные и политические аналитики. Западные эксперты делятся разными версиями, и единодушны они в одном: конфликт может продолжаться сколько угодно.

"Нет другого выхода, кроме полного поражения россии"

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что есть ряд причин, свидетельствующих об абсолютном проигрыше России уже в этом году. В своем интервью для BBC генерал подчеркнул неспособность оккупантов обеспечить боевую дисциплину. Тяжелые потери россиян на поле боя являются доказательством того, что они не учатся ошибкам и не имеют воли к этой борьбе.

Бен Ходжес отметил, что рано планировать парад победы в Киеве, но весь импульс сейчас на стороне Украины, поэтому сомнений, что мы выигрываем войну в 2023 году нет.

Зимой все будет двигаться медленнее, впрочем, зимнее вооружение, поступающее из Великобритании, Канады и Германии поможет удерживать позиции и осуществлять контрнаступательные операции. Таким образом в течение года Украина будет в состоянии завершить кампанию по освобождению Крыма.

"К такому выводу меня частично привел уход России из Херсона. Во-первых, как психологический стимул для украинского народа, во-вторых, как глубокое смущение для Кремля и, в-третьих, это предоставление украинским силам ключевого оперативного преимущества — все подходы к Крыму теперь в зоне действия украинских систем вооружения." – считает Бен Ходжес.

Эксперт убежден, что в конце 2023 Крым будет полностью под контролем и суверенитетом Украины. То, что этот год будет "контрнаступательным" подтверждает и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он аргументирует, что есть все основания так считать, а нашим военным можно пожелать только успехов.

"Путин может попытаться затянуть конфликт"

По словам профессора политологии Мичиганского университета Юрия Жукова, путин может осуществить новую попытку напасть на Киев весной 2023 года. Однако эксперт убежден, что усилия не будут иметь успех. Еще в феврале это закончилось позорным поражением россии, так что скорее всего, так будет и в следующий раз.

Хотя стоит отметить, план президента россии в таком случае будет заключаться не в захвате украинской столицы. В первую очередь он стремится отвлечь украинские войска, а затем попытаться оккупировать новые территории на востоке Украины.

"Путин ведет длинную игру, — сказал Жуков, — и поскольку ему не удалось нанести решающий нокаутирующий удар в начале войны, он делает ставку на то, что затяжной конфликт сыграет в пользу России. Ему нужно просто тянуть время и ждать, пока политическая поддержка Запада упадет, а экономика Украины будет истощена."

Если Украина не сможет компенсировать свои потери новым оборудованием и ресурсами с Запада, постоянное истощение в результате нападений россии в конце концов возьмет свое, что усложнит Украине содержание земли, а тем более освобождение уже оккупированных территорий.

"Конфликт на долгие годы, который будет переходить в разные формы"

Автор книги "Почему мы боремся: корни войны и пути к миру" и профессор Чикагского университета Кристофер Блаттман убежден, что боевые действия могут продолжаться годами.

Главная причина — в идеологической плоскости: российское руководство отрицает украинскую идентичность и государственность, что делает невозможным поиск компромиссов.

Подобного мнения придерживается обозреватель The Sunday Guardian Аджай Сингх. По его словам, война может превратиться в бесконечный замороженный конфликт, и ни одна из сторон не будет идти на уступки. Обе стороны окопаются вдоль удерживаемых ими позиций.

"Путин не достигнет военных целей полностью, но сможет представить оккупацию Донбасса и юга Украины как военную победу. Украина никогда этого не примет, но не сможет изменить общую картину", - пишет он.

"Этот год принесет много разговоров о сценариях мира"

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе считает, что в этом году стороны могут начать переговоры друг с другом, даже если к тому времени Украине, возможно, не удастся вернуть все территории, в частности Крым.

"Возвращение Крыма военным путем было бы очень тяжелой военной операцией, учитывая географию Крыма и отношение России к нему в идеологическом и конституционном плане. Я считаю, что это трудно сделать, но если это произойдет, это вызовет реальную угрозу ядерного конфликта. Я думаю, что все стороны это понимают, и прогнозирую, что будут разговоры о Донецке и Луганске, потому что их военным путем освободить гораздо легче, чем Крым", – подчеркнул Граубе.

В свою очередь заместитель редактора The Economist Эдвард Карр отмечает, что западные страны настаивают на том, что только Украина должна решать, когда начинать переговоры. Но на самом деле они в какой-то момент начнут оказывать давление.

"Россия возвращается на позиции 23 февраля, но остается в Крыму"

Технологический аналитик и редактор Defense One Патрик Такер считает, что кампания по возвращению Крыма была бы намного сложнее, чем деоккупация Харькова или Херсонщины. С тех пор как россия незаконно аннексировала Черноморский полуостров в 2014 году, она работала над военным укреплением Крыма — устанавливала базы, ракетные установки и т.д.

Именно поэтому Украине не следует "спешить с возвращением полуострова". По его мнению, это может поставить под угрозу контрнаступление, которое Украина так блестяще ведет с сентября.