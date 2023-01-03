Оцифровка ВСУ: Украина с ходу сделала то, на что США потратили десятки лет и миллиарды долларов

Украина "на лету" оцифровала армию

С начала полномасштабного российского вторжения Украина смогла выстроить импровизированную систему разведки и координации войск, сопоставимую с аналогичной системой Пентагона, на которую американское оборонное ведомство потратило десятилетия и миллиарды долларов.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, ВСУ имеют импровизированную сеть из беспилотников, истребителей и оружия, объединенную через спутниковую связь, которая дает войскам возможность легко маневрировать вокруг массивных, но неуклюжих российских армий.

В материале указано, что хоть американская система по-прежнему обладает большими возможностями, однако украинский опыт дает огромное количество уроков в создании подобной системы "на лету". В частности, Западу стоит извлечь уроки привлечения невоенных экспертов и надобности экспериментировать.

Отмечается, что в отличие от медленных бюрократических методов Запада в Украине многие частные компании и разработчики действуют "снизу вверх", чтобы решить проблемы на поле боя.

Издание сообщает, что в Украине процветает индустрия технического аутсорсинга, а также действуют нелегальные хакеры, поэтому многие инженеры и программисты, могут присоединиться к реализации потребностей ВСУ, используя для этого мобильные приложения, 3D-принтеры и коммерческие дроны.

Как сообщалось ранее, украинские военные превратили дроны с функцией "вида от первого лица" в ударные дроны-камикадзе, способные выводить из строя технику, многократно превышающую его стоимость.