Война — день 315: россияне обстреливают мирные города и "по своим трупам" наступают на Бахмут

Оперативно о главном 4 января

Российское вторжение в Украину продолжается 315 дней. Наиболее тяжелой обстановка на фронте остается в районе Бахмута, который оккупанты пытаются захватить уже несколько месяцев. По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, в этом районе оккупанты пытаются продвигаться "по своим трупам" и украинским защитникам нужны сверхусилия, чтобы их остановить. Тем временем в россии продолжают готовить новых мобилизированных, чтобы восполнить свои потери и, возможно, начать новое наступление.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты нанесли удар по окрестностям Запорожья из-за чего был поврежден объект гражданской инфраструктуры, а один человек получил ранения

О происходившем 1 января читайте в материале: Война — день 312: враг продолжает обстрелы, но украинцы намерены сражаться до Победы.

Информация за 2 января доступна в сводке: Война — день 313: оккупанты замедлились на фронте, но терроризируют украинцев дронами.

С данными за 3 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 314: россия теряет всё больше оккупантов и готовит новый удар