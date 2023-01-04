Укр

Что делать родственникам, если погибшего военнослужащего нельзя юридически идентифицировать: порядок действий

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Война забрала жизнь многих украинских защитников

Украинские защитники продолжают стойко противостоять нашествию российских оккупантов, однако известно, что в этой борьбе много героев отдали свою жизнь. Иногда бывают ситуации, когда из-за высокой интенсивности боев не всегда есть возможность сразу вернуть тело погибшего защитника и юридически его идентифицировать.

Как говорится в памятке Комитета по правам человека Верховной Рады, в некоторых ситуациях информация о гибели поступает в устной форме от сослуживцев или командира подразделения.

В таком случае необходимо выяснить максимально подробную информацию о том, где, когда и при каких обстоятельствах произошла гибель военнослужащего.

Эту информацию можно узнать от сослуживцев, командира подразделения или командира части. Также можно обратиться в учреждение или организацию, где проходил службу защитник.

Помимо этого необходимо обратиться в Нацполицию с заявлением о гибели военнослужащего. Поскольку полиция передаст дело для проведения расследования в СБУ, то также необходимо обратиться к этому ведомству, чтобы узнать ФИО следователя.

Кроме того необходимо установить связь с центром комплектации, где произошла мобилизация.

Также рекомендуется ознакомиться с памяткой, обнародованной Комитетом по правам человека, в которой также можно найти все необходимые номера телефонов и адреса электронной почты. Она доступна по этой ссылке.

Стоит отметить, что в Украине есть много ресурсов, которые занимаются поиском пропавших людей. Часть из них можно найти по ссылке.

Как сообщалось ранее, в Украине планируют запустить стратегию для ветеранов боевых действий, которая позволит им перейти от воинской службы к мирной жизни.

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#Война #ВСУ