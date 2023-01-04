Рассказывает Senior Sport Communications Manager Parimatch Ukraine Денис Бобр:

Утро 24 февраля кардинально повлияло на каждого из нас, изменило наши приоритеты, заставило переоценить отношение ко многим вещам. Стало другим все: будничная жизнь, подход к работе, взаимодействие с командой, партнерами и медиа. Мы решали неотложные потребности безопасности и жизни своих семей и коллег, организовывали доставку гуманитарных грузов, обеспечивали наших друзей и коллег в ВСУ амуницией и снаряжением.

С первых дней я приобщился к волонтерам, мы собирали необходимое для военных вооруженных сил Украины и отправляли все, что могли найти или заказать. Но меня не оставляла мысль: что я еще могу сделать, чтобы увеличить размер помощи, привлечь внимание общества, поощрить помогать.

Так родилась идея проведения благотворительных аукционов в поддержку Украины, где лотами стали спортивные трофеи разных футбольных команд-партнеров и спортсменов-послов бренда.

Как все начиналось?

За время сотрудничества с известными командами и спортсменами в Parimatch Ukraine появился музей эксклюзивных вещей с автографами мировых звезд спорта. Все собранные экспонаты мы хранили для фанатов и мечтали сделать музей открытым для всех украинцев и гостей нашей страны.

Война изменила планы. Звездное время для экспонатов пришло, но в другом формате. Уже в марте мы запустили серию благотворительных аукционов для сбора средств на помощь ВСУ и пострадавшим от войны украинцам: лекарства, бронежилеты и тепловизоры.

Лотами аукционов стали личный спортивный инвентарь легенд спорта и запоминающиеся вещи с автографами известных спортсменов. Среди них: футболки Шахтера, Челси, Эвертона, варежки Тайсона и Усика, мячи Ювентуса и Лестера и многое другое.

Механика

Алгоритм действий был очень прост. Мы анонсировали лот на официальной странице компании в инстаграмме и предлагали вносить предложения. Побеждал участник с самой высокой ставкой. После перевода средств на официальный счет сбора победитель получал спортивный трофей.

Кстати, мы были одними из первых, кто запустил подобного рода спортивные аукционы, и это давало свой результат. Первые лоты "разлетались" за 20-40 тысяч гривен. Наша серия аукционов дала возможность собрать более 360 тысяч гривен, направленных на помощь ВСУ. За эти средства нам удалось приобрести дроны, тепловизоры, одежду и другое необходимое снаряжение.

Коллаборации с партнерами

Но война продолжалась, бои становились более ожесточенными, и было принято решение масштабировать сбор, чтобы увеличить помощь нашим защитникам. Мы начали привлекать партнеров и медиа с похожими ценностями к новым проектам.

Так родилась идея проекта с Сергеем Притулой, где он стал комментатором матча Национальной сборной Украины по футболу против Шотландии. В этом матче украинская команда одержала уверенную победу и болельщики задонатили на 2,2 млн. гривен, а Parimatch Ukraine увеличил сумму сбора втрое — до 6,8 млн. грн. На собранные средства фонд Притулы приобрел 1500 планшетов для ВСУ.

Еще одним новым форматом сотрудничества стала коллаборация с ежегодным музыкальным фестивалем Atlas Weekend, который в этом году проходил онлайн. Вела ивент команда "Львы на джипе", они же сопровождали и благотворительный аукцион. На этот раз варежки с автографом Александра Усика приобрел его фанат за 113 тысяч гривен. Это позволило больше помочь ребятам в ВСУ.

Чем дольше шла война, тем больше вокруг было сборов. Статистика аукционов постоянно падала и нужно было придумывать новые форматы. После некоторых колебаний мы решили переформатировать аукцион и пошли с этой идеей в дружественный Фонд Сергея Притулы, поддержавший первую нашу инициативу.

В новом формате мы предложили собирать на банке благотворительного фонда в monobank, что значительно ускорило путь пользователя и придало доверие. Теперь побеждала не самая большая ставка, а рандомная из числа задонативших 45 грн. Это не случайное число — "4.5.0" на военном сленге означает "Все спокойно". Смена механики дала свои результаты: более 50 участников задонатили рекордные 43 тысячи гривен за футболку с автографом игрока футбольного клуба Chelsea.

Выводы и результаты

В общей сложности нам удалось собрать более 518 тысяч гривен за 10 аукционов. Публикации об аукционах и их результатах получили 5-миллионный охват. К промо совершенно бесплатно присоединились украинское блоггер-комьюнити и спортсмены. И, конечно, тысячи украинцев, которые помогли ВСУ своими донатами.

Сегодня мы активно ищем действительно ценные лоты для организации масштабного аукциона, и у нас будет дополнительный повод для сбора в помощь защитникам.

Несокрушимость и сила духа наших военных вдохновляют каждого из нас еще больше работать на своем фронте для приближения победы Украины. Именно поэтому свободная украинская нация отстоит собственную свободу. Выстоим и победим!