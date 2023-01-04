Не "русский Донбасс", а центр украинской жизни еще 100 лет назад: подлинную историю Бахмута показали в сети (фото)

Как жил украинский Бахмут в начале 20-го века

На фоне того, как российская армия уже практически полгода безуспешно пытается захватить украинский город Бахмут, в Территориальной обороне Украины решили напомнить, чем на самом деле является этот город, который стал для оккупантов неприступной крепостью.

На официальной странице в Twitter пресс-служба терробороны отметила, что еще в начале прошлого века именно этот город на Донбассе (Донбассе, историю которого так стараются переписать россияне, подменивая все украинское на свое) и его округи являлись местом, где украинская идея проявлялась так сильно, как нигде в другом месте.

"Нигде в области нет района, который бы дал больше командиров сопротивления, чем Бахмут", — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что более века назад Бахмут был не только центром украинской жизни в регионе — это был центр Донбасса.

"Община распространилась по современному северу Донецкой области. Все административные и деловые центры находились в Бахмуте, областном центре", — отмечается в материале.

Бахмут, как полноценное поселение, был основан казаками Изюмского полка в XVII веке. С самого начала Бахмут развивался как промышленный город. Сначала были соляные копи, а позже были обнаружены залежи угля.

В 1917 году в активизировалась украинская культурная жизнь в городе.

"В марте открылись украинская библиотека и драмкружок. А в апреле в мэрии состоялось общее собрание общественности с повесткой дня "Политическая организация жителей, основанная на украинских национальных интересах"", — рассказали в пресс-службе.

Украинские военные Бахмута сразу после провозглашения III Универсала Центральной Рады вывесили сине-желтый стяг над администрацией Бахмутского района (сейчас это Колледж транспортной инфраструктуры), сняв красный флаг.

Также был создан "Бахмутский украинский школьный молодежный кружок", который начал издавать журнал "Вільні думки" под патронажем городского Украинского клуба.

После того, как большевики оккупировали Украину, Бахмут оказал сильное сопротивление. Последний известный командир местного сопротивления Дорофей Бойко (позывной "Дорош") погиб в бою в 1921 году, но сопротивление продолжалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава украинской разведки рассказал, что его больше всего удивило в Бахмуте.

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