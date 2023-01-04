"Некорректное сравнение": в ВСУ ответили на скандальную новость NYT о борьбе с "Шахедами"

NASAMS, Iris-T – это дорогие ракеты, но ВСУ и дальше их будет применять

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал статью издания The New York Times, в которой говорится, что Украина сбивает дешевые иранские дроны дорогими ракетами.

Так, в эфире национального телемарафона, Игнат заявил, что когда речь идет о жизни и сохранении критической инфраструктуры не имеет значения цена ракеты, которой будет сбит этот дрон.

"Понятно, что используемые ракеты – NASAMS, Iris-T – это дорогие ракеты… Будем ли мы их применять, будем ли поднимать в небо истребители, чтобы сбивать "шахеды"? Это дорого, но будем… Речь идет о жизни, сохранении критической инфраструктуры и объектов, в которые может попасть дрон-камикадзе", – подчеркивает спикер ВС ВСУ.

При этом Игнат обратил внимание на то, что иранские Shahed несут на себе 40 килограммов взрывчатого вещества и если такой аппарат попадает в объект критической инфраструктуры, взрыв приводит к пожару и гибели людей. В этой связи спикер считает не корректным сравнение цены ракет и дронов, ведь урон они могут нанести гораздо больший в денежном эквиваленте, чем стоимость оружия для его ликвидации.

"Посчитаем, сколько ущерба может нанести дрон и сколько стоит зенитная ракета… Это совсем некорректное сравнение", — заявил спикер.

Также Игнат отметил, что данная тема уже не первый раз появляется в западной прессе.

"Мне иногда кажется, что в некоторых газетах есть колонка для российских пропагандистов, чтобы они там высказывали свое мнение. И в США, и в Европе есть СМИ, публикующие иногда противоречивые вещи", – отметил спикер.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали, чем лучше сбивать "Шахеды".

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