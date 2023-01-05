Война — день 316: ВСУ уничтожают склады оккупантов, а россияне готовятся к новому ракетному удару

Оперативно о главном 5 января

Полномасштабная война между россией и Украиной продолжается 316 дней. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на востоке страны, а на юге украинские защитники методично уничтожают склады боеприпасов оккупантов. Вместе с тем в ВСУ говорят, что россияне могут вскоре вновь совершить массовую ракетную атаку. Однако украинская армия продолжает стойко держать оборону и копить ресурсы для следующего наступления, в чем ей помогают западные союзники.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Крыму прозвучали новые взрывы. На этот раз их слышали возле поселка Нижнегорск, что в около 50 километров к юго-востоку от Джанкоя.

00:00 Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что россия разместила ядерное оружие в оккупированном Крыму и в Беларуси.

Информация за 2 января доступна в сводке: Война — день 313: оккупанты замедлились на фронте, но терроризируют украинцев дронами.

С данными за 3 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 314: россия теряет всё больше оккупантов и готовит новый удар

О происходившем 4 января читайте в материале: Война — день 315: россияне обстреливают мирные города и "по своим трупам" наступают на Бахмут