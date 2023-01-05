Освобождены или нет: в ВСУ рассказали, что происходит на островах возле Херсона

Задача по долгосрочному удержанию островов не стоит

В ВСУ не подтвердили информацию о том, что остров Большой Потемкинский, который находится рядом с Херсоном, освобожден. Однако опровергать ее там тоже не стали.

Об этом рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире единого марафона украинских новостей.

"Что касается острова: в настоящее время все острова находятся в так называемой серой зоне, которая не контролируется четко ни нашими войсками, ни оккупантами", — сказал он.

По словам Ерина, украинские военнослужащие могут заходить на острова возле Херсона в рамках определенных спецопераций, однако они не являются плацдармом, который планируется удерживать длительное время.

По его словам, о полном контроле над этими участками украинской можно будет говорить лишь после освобождения противоположного берега Днепра.

Представитель Вооруженных сил подчеркнул, что оккупанты укрепляются на левом берегу реки и периодически отправляют ДРГ на острова, что вызывает ответ со стороны украинских военных.

Как сообщалось ранее, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Украина планирует масштабное наступление по всей линии фронта весной 2023 года.