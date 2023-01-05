Враг пытается прорваться к трассе под Соледаром: свежие карты боев в Украине

Враг ведет обстрел из разных видов орудий вблизи линии соприкосновения и по украинским позициям

Российские оккупанты не останавливают атаки в районе Сватово и Кременной. Они пытаются восстановить позиции на фоне того, что украинские военные наносят ущерб логистике врага на Луганщине.

Наступление на Бахмутском направлении продолжается. Как сказано в отчете Института изучения войны, признаки того, что наступление может быть кульминацией сохраняются. На запад от Донецка также продолжается наступление врага, в частности — на Авдеевском направлении. В Херсонской области войска врага восстанавливают боеспособность и ведут оборонительные операции.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает ограниченные контратаки на северо-востоке Украины желая вернуть позиции. Оккупанты заявляют про тактические операции с прицелом на развитие более крупной операции. Бои по линии Сватово — Кременная, а также в направлении Лисичанска продолжаются. Украинские военные продолжают мешать россии строить склады боеприпасов, например, возле Сватово.

Карта боев на северо-востоке Украины

В районе Бахмута продолжаются наземные атаки. Россияне продолжают заявления про продвижение в районе Соледара, якобы на окраине города захвачена железнодорожная станция. Цель врага при захвате Соледара, по мнению аналитиков, выйти на автомагистраль Бахмут — Северск, поскольку она является важной линией украинской военной логистики в регионе. Враг использует в районе Соледара пехотные группы, что может указывать на попытки закрепиться на тактическом уровне. Аналитики отмечают, что это согласуется с теорией о кульминации, во время которой бои вряд ли прекратятся, но уже не дадут серьезных успехов наступающим. Российские оккупанты продолжают атаки на запад и юго-запад от Донецка.

Карта боев в Херсонской области

Юг Украины

Враг продолжает восстанавливать способность к бою и совершенствовать линию обороны в Херсонской и Запорожской областях. Острова в дельте Днепра остаются спорной территорией, поскольку они просматриваются и любая и сторон может уничтожить присутствующих там людей. Украинские военные продолжают бить по логистическим точкам и местам дислокации врага на оккупированной территории.

Карта военных действий в Херсонской области

Российские оккупанты также продолжают обстреливать населенные пункты и позиции украинских военных вдоль линии фронта. Но не только их — представитель ГУР рассказал о возможной смене тактики врага во время ракетных обстрелов объектов инфраструктуры в других частях Украины.