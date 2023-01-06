У Зеленского ответили, ждать ли массированного обстрела на Рождество: "Все праздники сейчас — военные"

Следует ожидать еще и того, что к ракетам обязательно "присоединятся" иранские беспилотники

Российские оккупанты всерьез готовы устроить полномасштабный обстрел на Рождество 7 января, которое отмечается по юлианскому календарю. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивает, что от россии следует ждать любой подлости, ведь граждане этого государства яростно ненавидят украинцев.

Об этом чиновник заявил во время интервью 24 каналу. По его мнению, сейчас в Украине все праздники носят "военный характер", поэтому расслабляться, пока не наступит победа, нельзя.

"Именно в такие дни массированные атаки возможны, — утверждает Подоляк. — Ведь это для россиян символ — доставить хлопот Украине, которую они яростно ненавидят".

Вариантов развития ситуации может быть несколько, предупреждает он. Это может быть как ценическая атака "шахедами" на украинскую энергетическую инфраструктуру, так и новый обстрел городов, включая Харьков и Херсон, куда оккупанты достают не только ракетами, но и артиллерией.

Впрочем, в кремле до сих пор не поняли, что подобные поступки в конце концов лишь усиливают западную поддержку Киева, подчеркивает Михаил Подоляк.

"В последние дни наши партнеры делают заявления, которые демонстрируют, что они еще больше на стороне Украины. Они еще больше понимают, что нужно закрывать небо, еще больше говорят о поставках оружия, — отмечает он. — Это свидетельствует о том, что благодаря выдержке, которую постоянно демонстрирует Украина, мы играем лидерскую роль с точки зрения того, что не нужно бояться".

О том, что Рождество 7 января может стать очередным днем массированного обстрела, говорят уже несколько недель подряд. Представители ВСУ даже подсчитали, какое количество ракет россияне способны выпустить по мирным украинским городам с учетом серьезного дефицита боеприпасов, который испытывает рф.

Следует отметить, что на фоне подобных прогнозов от отечественных и зарубежных экспертов весьма цинично выглядит предложение путина объявить "рождественское перемирие". В Украине такие заявления главу кремля назвали лицемерными, что уже вызвало возмущение экс-президента россии дмитрия медведева.