Спектакль путина. Как кремль с "перемирием" переиграл сам себя

Эксперт Владимир Воля объяснил "Телеграфу", почему война идет к кульминации и какие изменения произошли на Западе

Так называемое одностороннее прекращение огня со стороны россии на Рождество не что иное, как спектакль со стороны владимира путина, который стремится все равно продолжать войну против Украины. Поэтому коллективный Запад быстро отреагировал скепсисом на очередную ИПСО кремля, а некоторые партнеры Украины, несмотря на "мирные" инициативы москвы, планово наращивают поставки Киеву оружия и тяжелой техники.

Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт-международник Владимир Воля, комментируя путинское 36-часовое перемирие на Рождество, которое россияне уже успели нарушить днем 6 января, обстреляв ракетами Краматорск и артиллерией Курахово.

"На самом деле очевидно была создана искусственная ситуация с этим "перемирием". Поэтому и реакция Запада последовала так быстро. Если бы было что-то такое, когда путин сказал бы, что россия прекращает боевые действия на длительное время с целью проведения переговоров, то тогда, возможно, кто-то в мире это и воспринял бы как-то серьезно. Но когда речь идет об одностороннем прекращении огня на время празднования Рождества по юлианскому календарю, то очевидно — это не о переговорах, не о перемирии вообще как таковом, а о том, что на время празднования готовился некий спектакль", — отмечает эксперт.

В то же время, по оценке международника, несмотря на различные информационные вбросы кремля страны Запада, продолжают поставлять Украине больше оружия из-за угрозы новой эскалации со стороны рф, которая продолжает мобилизацию и подготовку к очередным ударам по украинской территории и наверняка готовится к повторному масштабному наступлению.

"Запад не устал от войны и Украины, он реагирует на изменение военной ситуации… Несколько дней назад представитель Госдепа США заявил, что война входит в новую фазу, в очень важную решающую стадию. Поэтому с одной стороны мы видим более жесткие заявления путина о том, что он требует отказа Украины от оккупированных территорий, которые захватила россия. Плюс есть готовность путина мобилизовать еще больше людей, чтобы увеличить число военных для переброски их в Украину. Кроме того, эти масштабные ракетные обстрелы и атаки дронами по Украине на Новый год, и так далее. Все это свидетельствует, что сейчас для путина ставки самые высокие, поэтому конечно он готов задействовать больше ресурсов, чтобы, по крайней мере, удержать российский фронт на оккупированных территориях в Украине. А с другой стороны, конечно, Запад из-за приближения решающей стадии в войне (поскольку она может определить окончательный проигрыш путина) делает шаги, чтобы сбалансировать рост военного давления со стороны россии", — говорит эксперт.

По его оценке, наращивание поставок в Украину тяжелой техники и артиллерии уже не является какой-то прихотью или увещеванием украинских дипломатов, поскольку "Запад на протяжении всей войны реагирует очень четко — чем больше обостряется ситуация, тем больше поставок оружия, тем мощнее вооружение идет и снимаются технические запреты".

"Так и на этот раз мы видели, что от Франции поступят колесные танки и бронетранспортеры, из ФРГ и США идут БМП, а также ракетная техника и системы ПВО. Это делается, исходя из того, что как раз и приближается пик войны с точки зрения, проиграл ли персонально путин эту войну. Если, например, украинским войскам удастся разрезать суходольный коридор между рф и Крымом, это будет означать, что война вышла на те же пределы, с которых она начиналась 24 февраля 2022 г. Тогда возникнет вопрос, вообще чего-то существенного и выдающегося добились россияне благодаря этой полномасштабной войне. Таким образом, все потери россии и в технике, и человеческих ресурсах окажутся напрасными", — объясняет Владимир Воля.

Напомним, накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз пообщался с российским диктатором владимиром путиным по телефону. Российско-украинская война и переговоры стали одной из тем диалога двух лидеров.

Отметим, в кремле сначала в своем агрессивном стиле интерпретировали этот разговор, а затем стало известно, что путин неожиданно поручил шойгу ввести "рождественское перемирие" вдоль всей линии столкновения с 12:00 6 января по 24:00 7 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с очередным заявлением по поводу российско-украинских переговоров. В частности, он подчеркнул, что планирует приложить максимум усилий, чтобы все же организовать диалог между враждующими сторонами.

"Телеграф" также писал, что Эрдоган после завершения разговора с российским диктатором позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.