В "рождественское перемирие" враг атаковал по нескольким направлениям: актуальные карты боев в Украине
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Враг обстреливает позиции ВСУ и населенные пункты вдоль линии фронта
Российские оккупанты заявляют про успехи в районе Соледара. Они продолжают наступать в районе Бахмута и Авдеевки.
Согласно отчету Института изучения войны, и Силы обороны Украины и россияне ведут наступательные действия в районе Кременной и Сватово. На юге продолжаются боевые операции в дельте Днепра.
В Генштабе ВСУ сообщают, что атаки оккупантов отбиты в Стельмаховке, Макеевке, Диброве и Белогоровке Луганской области. В Донецкой области нападение врага прекратили в Озаряновке, Соледаре, Красной Горе, Подгородном, Бахмуте, Клещиевке, Соли, Первомайском, Марьинке и Победе.
Восток Украины
Бои в районе Сватово продолжаются. Враг пытается прорваться северо-западнее города, в районе Стельмаховки. В окрестностях Кременной также идут бои к северо-западу — в окрестностях Макеевки. По заявлениям россиян, украинские войска предприняли контратаки между Площанкой и Кременной.
В Донецкой области продолжаются наступление врага на Бахмутском направлении. Россияне заявляют о продвижении в Соледаре. По данным части украинских источников, ЗСУ могли отодвинуться не более выгодные позиции из-за серьезного разрушения города после обстрелов. Украинские войска не полностью оставили город, заявления про серьезные продвижения россиян не подтверждаются визуально. Украинские военные продолжают оборонять позиции северо-восточнее и южнее Бахмута.
В окрестностях Донецка с западной стороны также продолжаются бои, в частности в Марьинке. Подтвержденных ударов в районе границы с Запорожской областью не отмечено.
Юг Украины
Россияне заявляют про военные операции ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области. Они также обстреливают остров Большой Потемкинский в дельте Днепра. По их заявлениям, российские войска удерживают позиции на нем. Украинские войска продолжают бить по тылам врага в Херсонской и Запорожской областях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США решили выделить Украине беспрецедентное количество военной помощи и сотни тысяч снарядов к ней. Пакет оценивается в 3 млрд долларов США.