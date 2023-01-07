В "рождественское перемирие" враг атаковал по нескольким направлениям: актуальные карты боев в Украине

Враг обстреливает позиции ВСУ и населенные пункты вдоль линии фронта

Российские оккупанты заявляют про успехи в районе Соледара. Они продолжают наступать в районе Бахмута и Авдеевки.

Согласно отчету Института изучения войны, и Силы обороны Украины и россияне ведут наступательные действия в районе Кременной и Сватово. На юге продолжаются боевые операции в дельте Днепра.

В Генштабе ВСУ сообщают, что атаки оккупантов отбиты в Стельмаховке, Макеевке, Диброве и Белогоровке Луганской области. В Донецкой области нападение врага прекратили в Озаряновке, Соледаре, Красной Горе, Подгородном, Бахмуте, Клещиевке, Соли, Первомайском, Марьинке и Победе.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Бои в районе Сватово продолжаются. Враг пытается прорваться северо-западнее города, в районе Стельмаховки. В окрестностях Кременной также идут бои к северо-западу — в окрестностях Макеевки. По заявлениям россиян, украинские войска предприняли контратаки между Площанкой и Кременной.

Карта боев в Луганской области

В Донецкой области продолжаются наступление врага на Бахмутском направлении. Россияне заявляют о продвижении в Соледаре. По данным части украинских источников, ЗСУ могли отодвинуться не более выгодные позиции из-за серьезного разрушения города после обстрелов. Украинские войска не полностью оставили город, заявления про серьезные продвижения россиян не подтверждаются визуально. Украинские военные продолжают оборонять позиции северо-восточнее и южнее Бахмута.

В окрестностях Донецка с западной стороны также продолжаются бои, в частности в Марьинке. Подтвержденных ударов в районе границы с Запорожской областью не отмечено.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне заявляют про военные операции ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области. Они также обстреливают остров Большой Потемкинский в дельте Днепра. По их заявлениям, российские войска удерживают позиции на нем. Украинские войска продолжают бить по тылам врага в Херсонской и Запорожской областях.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США решили выделить Украине беспрецедентное количество военной помощи и сотни тысяч снарядов к ней. Пакет оценивается в 3 млрд долларов США.