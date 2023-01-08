Мобилизация в Украине: что нового ждет военнообязанных за границей в 2023 году

Дипучреждения должны способствовать возвращению военнообязанных

В Украине Кабмином было принято постановление №1487, согласно которому был утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Какие нововведения ожидают данных граждан рассказывает "Телеграф".

Отныне диппредставительства за границей будут вести военный учет украинцев. Кроме того, они должны способствовать возвращению военнообязанных во время мобилизации и военного времени.

Дипучреждения сообщают в 7-дневный срок со дня постановки на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим районным центрам комплектования, органам СБУ, подразделениям Службы внешней разведки по месту нахождения их на военном учете.

Также дипучреждения ведут военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Список хранится в учреждении в течение 5 лет.

Отметим, что эксперты высказывали свое мнение по поводу нововведений и том вернут ли военнообязанных из-за границы.

Прочитать больше о том, что за последнее время изменилось для военнообязанных вы можете в статье "Телеграфа".

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