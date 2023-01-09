Враг ждет украинского контрнаступления на двух направлениях: актуальные карты боев в Украине

Россияне атакуют авиацией, артиллерией, РСЗО — из последнего вида оружия обстрелы провели 73 раза за сутки

Российские оккупанты накапливают силы в Беларуси и готовятся к возможному украинском контрнаступлению в Луганской и Запорожской областях. В Беларуси ударная группа не сформирована, но согласно данным украинской разведки, россия может использовать мобилизованных в операциях на фронте весной и летом.

Согласно оценкам Института изучения войны, риск российского вторжения в Украину из Беларуси низкий, но возможный, а риск прямого вступления Беларуси в войну очень низкий. ISW посвятили этому отдельную часть аналитики военной кампании россии против Украины.

По данным Генштаба, атаки врага удалось отбить в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты продолжают контратаки, чтобы восстановить позиции на линии Сватово — Кременная. На Лиманском направлении враг наступает, на Купянском пытается улучшить тактическое положение. Их желание настолько сильное, что несколько батальонов могли быть переброшены в район Кременной из-под Бахмута. Минобороны Великобритании и ISW согласны в том, что россияне могут столкнуться с украинским прорывом в Луганской области. Исследователи отмечали подготовку россиян к боевым действиям, вероятно, оборонительного Характера вдоль линии Сватово — Кременная.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области продолжаются наступления россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские оккупанты усиленно атакуют Соледар, но город находится под контролем украинских сил. Украинским войскам удалось частично продвинуться под Бахмутом. Окружение города остается для россиян одной з целей. Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский прибыл с военным визитом в район Бахмута и Соледара, чтобы узнать ситуацию на передовой.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Со стороны россии продолжаются обстрелы, они ведутся с оккупированных территорий. Россияне за последние недели расширили оборонительные укрепления в Запорожской области вдоль линии от Васильевки до Орехова. Враг также удерживает там крупную группировку войск — боятся украинского контрнаступления. Украинский прорыв по запорожской линии, по мнению МО Великобритании, может быть одним из серьезных сценариев наступления. Такое контрнаступление может "серьезно подорвать жизнеспособность российского сухопутного моста, соединяющего Ростовскую область с оккупированным Крымом".

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получит БМП Bradley в версии M2A2 ODS. Обучение украинских экипажей должно начаться в январе.