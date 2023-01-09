россия начала использовать против Украины новейшие истребители - но появилась проблема

В настоящее время на территории военного аэродрома наблюдается пять российских бомбардировщиков

Для того, чтобы наносить удары по целям в Украине, россия, вероятно, с июня, использует свои новейшие истребители Су-57. Однако делает это исключительно со своих территорий, ведь опасается потерь из-за ответных ударов.

Такие данные в своем ежедневном разведывательном обзоре обнародовала пресс-служба министерства обороны Великобритании, отметив, что Су-57 — самые современные российские сверхзвуковые боевые истребители пятого поколения, оснащенные стелс-технологией, а также современной авионикой.

По мнению разведчиков, несмотря на все мощные эти самолеты, россия, вероятнее всего, ограничит их использование в войне против Украины запусками ракет исключительно со своих территорий. Речь идет о снарядах большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух".

Судя по последним коммерческим снимкам, на территории военного аэродрома в Ахтубинске, где находится 929-й летно-испытательный центр, находятся пять истребителей Су-57. Учитывая, что соответствующий аэродром является единственной известной авиабазой Су-57, эти самолеты, скорее всего, были вовлечены в операции против Украины.

"российская федерация, вероятно, будет делать все возможное, чтобы избежать репутационных потерь, дальнейшего уменьшения экспортных перспектив и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть вследствие любой потери Су-57 над территорией Украины. Это свидетельствует о том, что рф продолжает избегать риска при использовании своих военно-воздушных сил в войне", — отмечают эксперты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью на 2 января в российском Воронеже состоялся очередной "хлопок", который слышали жители нескольких районов города. Предварительно удар был нанесен по военному аэродрому "Балтимор", где базируются самолеты Су-34.