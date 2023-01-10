Гаубицы M777 и M109 "научат" стрелять боеприпасами нового поколения: что известно

Производство боеприпасов нового поколение скоро начнется в США

В связи со "снарядным" голодом, который испытывают военные в Украине, за рубежом решили "научить" артиллерийские установки M777 и M109, передаваемые ВСУ стрелять боеприпасами калибра 155 мм нового поколения.

Об этом пишет Gagadget со ссылкой на Bulgarian Military.

здание отмечает, что речь идет о снаряде XM1128, который в первую очередь ориентирован на гаубицы Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

Он разрабатывается для самоходных артиллерийских установок нового поколения и придёт на смену осколочно-фугасному снаряду M795, который может поражать цели на расстоянии до 14 миль (22,5 км).

Максимальная дальность XM1128 составит 18,5 мили (почти 30 км). Ожидается, что в ближайшее время Соединённые штаты начнут производство новых боеприпасов вместо старых, количество которых неуклонно уменьшается на складах. Совместимость XM1128 с гаубицами, оборудованными стволами длиной 52 калибра, была подтверждена в испытаниях снаряда.

Новый боеприпас совместим с M1156 Precision Guidance Kit (PGK). Стоимость комплекта высокоточного наведения, который был разработан компанией Northrop Grumman, за последние годы выросла вдвое и сейчас составляет примерно $20 000.

Напомним, что наша страна получает САУ М109 не только от Великобритании и США, но даже от Норвегии, которая активно использует все средства для того, что добиться поражения своего безумного соседа россии в войне.