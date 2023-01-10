ВСУ и оккупанты наступают под Сватово и Кременной, вблизи Соледара тоже "горячо": свежие карты боев

Российские захватчики пытаются усилить давление по всем направлениям, впрочем, получают на орехи от украинских военных.

Одной из весьма напряженных точек фронта за последние дни стал Соледар Донецкой области. Находясь в Бахмутском районе, он являет собой еще одну цель для весьма заинтересованных преуспеть на этом направлении россиян. Больше всего под Соледаром свирепствуют "вагнеровцы", которые не жалеют живой силы даже на уличные бои и борьбу за отдельные кварталы или даже дома.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (США) в свежей сводке, продолжает быть "горячим" и в других местах линии столкновения. В частности, россияне продолжают давить на линии Сватово-Кременная, а также возводят дополнительные укрепления на Херсонщине и в Запорожской области.

При этом ВСУ тоже не отстают. В Луганской области идет активное сотрудничество военных с местными партизанами, которые наносят серьезный ущерб наземным линиям связи российской армии. Также наши защитники тоже продолжают наступательные действия под Сватовым и Кременной, не позволяя противнику добиться серьезных успехов.

Карта боев в Украине 10 января

Восток Украины

Линия Сватово — Кременная является одним из самых напряженных участков фронта. Последние несколько дней обе воюющие армии давят в этом направлении, пытаясь окончательно закрепить за собой контроль на этом отрезке линии столкновения. Так, ВСУ удалось отразить вражеские атаки под Стельмаховкой, Червонопоповкой, Макеевкой и Белогоровкой. Горячо и под самой Кременной, куда российская армия опрокинула дополнительные батальоны живой силы, а также тяжелую технику. Наибольшее скопление боевых машин и другого военного транспорта здесь наблюдается недалеко от Тернов. Также известно о серьезном танковом поединке, который состоялся на днях под Дибровой, в котором, скорее всего, больше успехов имели украинские военные.

Карта боев на востоке Украины 10 января

Также достаточно серьезная ситуация в Соледаре и окрестностях города. Россияне стремятся полностью захватить населенный пункт, начав уличные бои. ВСУ пытаются удержать врага, среди которого преобладают "вагнеровцы". Вероятнее всего, украинские бойцы все еще контролируют территорию предприятия "Артемсоль" и защищают жилые многоэтажки на севере города. Бахмутское направление в целом непростое, россияне убеждают, будто бы захватили под свой контроль Бахмутское, Красную Гору и Парасковеевку, однако подтверждения таких данных нет.

Карта боев на Донбассе 10 января

Продолжаются атаки и в районе самого Бахмута. Украинским защитникам за последние дни удалось отразить несколько атак на город, а также села Клищиевка и Железное. Вблизи Опросного россиянам удалось добиться определенных успехов.

Беспокойно и под Донецком россияне атаковали под Водяным, Первомайском, Красногоровкой, а также Победой, Марьинкой и Новомихайловкой.

Юг Украины

Россияне продолжают работать над укреплением своих позиций на востоке Херсона. На днях им удалось опрокинуть дополнительную военную технику к границе с Крымом в Геническом районе. Очевидно, противник готовится к возможным стычкам на перешейке, соединяющем материковую Украину с полуостровом.

Карта боев на юге Украины 10 января

Также возводятся дополнительные укрепления обороны на оккупированной части Запорожской области. Под Мелитополем пытаются выставить дополнительные бетонные изгороди, которые должны останавливать украинские танки в случае контрнаступления.

При этом ВСУ не уменьшают и свое огневое давление на кафиров. За последние два дня, с 8 по 9 января, в Мелитополе произошла серьезная "бавовна" на месте расположения российских войск, также над городом российские средства ПВО уничтожали дроны. Отдельные удары наносятся по скоплению сил и техники врага в Токмаке, Михайловке и Энергодаре. Неспокойно также и в Херсонской области — в Новой Каховке, Голой Пристани, Олешках, Скадовске и Железном Порту.

Напомним, что российские захватчики продолжают нагло обстреливать мирные города и деревни нашего государства. Только за минувшие сутки, 9 декабря, от огонь оккупантов попало три области, есть немало раненых гражданских.

При этом следует отметить, что россияне могут начать более реалистично принимать события на фронте. По всей вероятности, в Кремле уже оставили попытки вернуть себе контроль над Херсоном.