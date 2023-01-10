россия готовится к наступлению из Беларуси? стало известно, какое направление может стать самым горячим

рф может выбрать для последующего удара любое из направлений, где уже ведутся боевые действия

российская федерация, предположительно готовящаяся к повторному наступлению на Украину, может осуществить его с территории Беларуси. По состоянию на сегодняшний день одним из предполагаемых направлений для нападения рассматривается именно Северное, ведь там ведется самая масштабная подготовка. Однако враг все же может нанести удар по любому из уже действующих направлений.

Такую информацию для издания NV сообщил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, отметив, что ситуация на данный момент показывает, что оккупационная российская армия имитирует подготовку наступления с Севера. Однако не все так просто.

По мнению эксперта, обучение, которое сейчас проходит на территории Беларуси, "выполняет задачи информационной войны". Об этом свидетельствует то, что раньше как россия, так и РБ всячески пытались "воевать" против каких-то блоггеров и неконтролируемой утечки информации, однако сейчас они якобы наоборот делают все возможное, чтобы как можно быстрее освещать военные подготовки.

"Это ставит под сомнение их подлинные намерения — подготовку к реальному удару. Скорее всего, это попытка информационного влияния для того, чтобы имитировать, что именно с территории Беларуси будет основной удар", — пояснил он.

По словам Мельника, сейчас рф и РБ имитируют вероятность дальнейшего удара по Украине с Севера. Однако эта ситуация может в любой момент измениться, ведь россияне учатся у украинцев. В частности, одним из самых успешных приемов Вооруженных сил на фронте является одновременная подготовка поля боя сразу на нескольких направлениях, а затем выбор одного из них.

"Возможно, российское командование усвоило этот урок и будет пытаться его применить в ходе подготовки к своему наступлению. То есть — одно главное направление и несколько резервных. Беларусь может также рассматриваться для них как одно из резервных направлений", — подытожил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, как секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал угрозу наступления из Беларуси, а также объяснил, стоит ли жителям Киева эвакуироваться.