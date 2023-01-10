Снарядный голод? Россияне значительно уменьшили интенсивность артударов

Причин может быть несколько, однако точного объяснения озвучить пока не могут

Полномасштабная война в Украине длится уже практически год и интенсивность артиллерийских ударов российских оккупантов заметно сократилась. На некоторых участках фронта она снизилась на 75%.

Официальные лица США и Украине не могут дать четкое объяснение снижению вражеского огня. Причиной тому может быть нехватка боеприпасов у россиян. Кроме того, это может быть часть переоценки тактики перед наступлениями украинских военных. Об этом сообщает CNN.

"В любом случае поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабой позиции россии на поле боя почти через год после ее вторжения", — сказали изданию представители США и Украины.

Отмечается, что это также может быть связано и с тем, что западные союзники Украины увеличивают военную поддержку нашей страны. К примеру, на прошлой неделе Германия и США заявили о передаче украинским защитникам боевых бронемашин и ракетной батареи Patriot.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал условие, при котором периоды между массированными ракетными ударами по Украине могут достигать трех недель или месяца.