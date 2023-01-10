Угроза с севера реальна: белорусский оппозиционер сказал, когда и как может начаться наступление на Украину

За последние несколько недель в Беларусь стало прибывать больше военных и техники

Белорусский оппозиционер спрогнозировал, когда могут начаться наступательные действия на Украину со стороны республики. Он считает, что поводом для новой операции может послужить какая-нибудь провокация.

Так, в комментарии радио NV заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко предположил, что совместные учения военно-воздушных сил россии и Беларуси могут перерасти в попытки наступательных операций на территорию нашей страны. Он добавил, что этому могут предшествовать провокации.

"Именно организация провокаций в этом сценарии, о котором мы говорим уже в течение нескольких месяцев, может стать подтекстом для любых наступательных действий. Когда они состоятся? Всегда задают этот вопрос. Но я подтверждаю позицию, что они реальны только в том случае, когда будет достаточно большая группировка российских вооруженных сил, наступательная группировка находится на территории Беларуси", — передает издание слова Латушко.

Также он заявил, что "произойдет это в течение месяца, полутора, двух", "мы будем с вами видеть, наблюдая концентрацию Вооруженных сил россии в Беларуси", при этом подчеркнув, что за последние несколько недель в Беларусь стало прибывать больше военных и техники из россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет армию рф и Беларуси при попытке "большого наступления" в феврале.

Также мы сообщали о том, что в украинской разведке предположили, когда может закончится война