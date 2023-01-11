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Враг давит на Соледар, но проседает на Луганщине: актуальные карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские военные держат оборону
Украинские военные держат оборону. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Оккупанты продолжают обстрелы вдоль всей линии фронта

Россияне имеют продвижение в Соледаре — город, над захватом которого они бьются несколько месяцев, все еще контролируется украинскими силами. В части города уже враги, но характер боев динамичный. Если Соледар будет взят, это не означает немедленного окружения Бахмута.

Об этом пишет Институт изучения войны в своем отчете, отмечая, что россияне продвинулись в городе и окрестностях. Также в отчете упомянута иная подача новостей Генштаба ВСУ накануне, что может свидетельствовать о "возможной подготовке россии к наступлению на севере Украины", однако уточняется, что аналитики считают такое развитие событий маловероятным.

По данным Генштаба, атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской, Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине.

На линии Сватово — Кременная украинские войска продолжают наступление. На оккупированных территориях, в частности в южных регионах, россияне пытаются сдержать партизанское движение.

Карта военных действи в Украине 11.01
Карта военных действи в Украине

Восток Украины

Украинские войска продолжают наступление на линии Сватово — Кременная. Освобождено село Подкуйчанск в Луганской области в 8 км к северо-западу от Сватово. Враг пытается восстановить позиции в этом районе. В окрестностях трассы между Сватово и Кременной в районе последнего города также может быть продвижение Сил обороны Украины, на это указывает несколько факторов.

Карта боев в Луганской области 11.01
Карта боев в Луганской области

В Донецкой области вагнеровцы продолжаю наступать на Соледар — на атаках сосредоточили наиблилее боеспособные силы. Бои идут в центре города. Юго-западнее Соледара также продолжаются бои. Россияне могут хотеть захватить город и попытаться окружить Бахмут — там они также продолжили свои атаки, как и южнее, и юго-западнее от города. Также наступление врага продолжается и на Авдеевском направлении, в окрестностях Донецка.

Карта боев в Донецкой области 11.01
Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Бои через Днепр продолжаются. Россияне обстреливают Херсон, и районы к западу от него. Украинские силы нанесли удары по новой Каховке и Скадовскому району. В оккупированном Мелитополе враг предлагает жителям писать доносы друг на друга и усиленно ищет партизан. Считается, что именно они стоят за взрывом на складе боеприпасов возле завода "Гидромаш".

Карта военных действий на юге Украины 11.01
Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько сложная ситуация у украинских войск в Соледаре. Враг мог взять под огневой контроль важную трассу, которая соединяет город с Бахмутом.

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