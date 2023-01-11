Враг давит на Соледар, но проседает на Луганщине: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты продолжают обстрелы вдоль всей линии фронта

Россияне имеют продвижение в Соледаре — город, над захватом которого они бьются несколько месяцев, все еще контролируется украинскими силами. В части города уже враги, но характер боев динамичный. Если Соледар будет взят, это не означает немедленного окружения Бахмута.

Об этом пишет Институт изучения войны в своем отчете, отмечая, что россияне продвинулись в городе и окрестностях. Также в отчете упомянута иная подача новостей Генштаба ВСУ накануне, что может свидетельствовать о "возможной подготовке россии к наступлению на севере Украины", однако уточняется, что аналитики считают такое развитие событий маловероятным.

По данным Генштаба, атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской, Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине.

На линии Сватово — Кременная украинские войска продолжают наступление. На оккупированных территориях, в частности в южных регионах, россияне пытаются сдержать партизанское движение.

Карта военных действи в Украине

Восток Украины

Украинские войска продолжают наступление на линии Сватово — Кременная. Освобождено село Подкуйчанск в Луганской области в 8 км к северо-западу от Сватово. Враг пытается восстановить позиции в этом районе. В окрестностях трассы между Сватово и Кременной в районе последнего города также может быть продвижение Сил обороны Украины, на это указывает несколько факторов.

Карта боев в Луганской области

В Донецкой области вагнеровцы продолжаю наступать на Соледар — на атаках сосредоточили наиблилее боеспособные силы. Бои идут в центре города. Юго-западнее Соледара также продолжаются бои. Россияне могут хотеть захватить город и попытаться окружить Бахмут — там они также продолжили свои атаки, как и южнее, и юго-западнее от города. Также наступление врага продолжается и на Авдеевском направлении, в окрестностях Донецка.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Бои через Днепр продолжаются. Россияне обстреливают Херсон, и районы к западу от него. Украинские силы нанесли удары по новой Каховке и Скадовскому району. В оккупированном Мелитополе враг предлагает жителям писать доносы друг на друга и усиленно ищет партизан. Считается, что именно они стоят за взрывом на складе боеприпасов возле завода "Гидромаш".

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько сложная ситуация у украинских войск в Соледаре. Враг мог взять под огневой контроль важную трассу, которая соединяет город с Бахмутом.